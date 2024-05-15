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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'de barda gitar çalıp şarkı söyledi

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'de barda gitar çalıp şarkı söyledi

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti. Moskova'ya karşı Kiev'e verdiği güçlü destekle bilinen Blinken, Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine atıfla "Rockin' in the Free World" şarkısını söyledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.05.2024 - 01:04 Güncelleme: 15.05.2024 - 01:04
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        Blinken, Kiev'de sahneye çıktı
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        Halen devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e verdiği güçlü destekle öne çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'de gittiği bir barda elektronik gitar çalıp şarkı söyledi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Blinken'ın Kiev'de ziyaret ettiği bir bardaki fotoğrafı paylaştı.

        Miller'ın, "Ukrayna özgür dünya için ayağa kalktı, özgür dünya da Ukrayna'ya destek veriyor." ifadesiyle yaptığı paylaşımda, Blinken'ı Kiev'de takip eden ABD'li bir gazetecinin paylaşımı alıntılandı.

        Paylaşıma göre Blinken, gittiği mekanda eşlik ettiği müzik grubuyla Neil Young'ın "Rockin' in the Free World" adlı şarkısını seslendirdi.

        Miller'ın daha sonra paylaştığı videoda, Blinken'ın sahneye çıkarak önce Ukrayna halkına ABD'nin desteğini dile getirdiği ve ardından Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine atıfla "Rockin' in the Free World" şarkısını söylediği anlar görüldü.

        X'teki paylaşımın altına yapılan bazı yorumlarda, ABD'nin Ukrayna'ya gereken desteği son dönemde vermediği yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar da ABD'nin Gazze'nin özgürlüğü için hiçbir şey yapmadığını vurguladı.

        *Haberin görseli Matthew Miller'ın X hesabından servis edilmiştir.

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        #Ukrayna
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