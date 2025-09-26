Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika ABD Dışişleri'nden Almanya'ya füze satışına onay | Dış Haberler

        ABD Dışişleri'nden Almanya'ya füze satışına onay

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Dışişleri Bakanlığının AIM-120D-3 gelişmiş orta menzilli havadan havaya füzelerinin Almanya'ya olası satışını onayladığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 02:43 Güncelleme: 26.09.2025 - 02:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Dışişleri'nden Almanya'ya füze satışına onay
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, Almanya'ya olası satışı onaylanan füzelerin tahmini maliyetinin 1,23 milyar dolar olduğu belirtildi.

        AA'nın aktardığı habere göre; açıklamada, "Önerilen satış, Alman F-35 programı için artırılmış havadan havaya kabiliyeti sağlayarak ve Alman ve ortak NATO planlama, eğitim ve operasyonel gereksinimlerini destekleyerek Almanya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini artıracaktır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada ana yüklenicinin Virginia, Arlington'da bulunan RTX Corporation olacağı bilgisi paylaşıldı.

        ABD Dışişleri Bakanlığına göre, söz konusu füzeler "Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme sağlayan bir NATO Müttefiki'nin güvenliğini artırarak", ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #haberler
        #almanya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?