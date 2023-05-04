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ABD, dünyanın ilk Respiratuvar Sinsityal Virüs aşısı Arexvy'nin kullanımını onayladı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), dünyanın ilk Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV ) aşısı kabul edilen Arexvy'nin kullanımına onay verdi

ABD, dünyanın ilk Respiratuvar Sinsityal Virüs aşısı Arexvy'nin kullanımını onayladı
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Bu kapsamda, İngiliz ilaç şirketi GSK'nin (GlaxoSmithKline) ürettiği Arexvy, 60 yaş ve üstü kişilerde RSV'nin neden olduğu alt solunum yolu hastalığının önlenmesinde kullanılacak.

FDA Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün ilk RSV aşısının onaylanması, yaşamı tehdit edebilecek bir hastalığı önlemek için önemli bir halk sağlığı başarısıdır. Bu, FDA'nın ABD'de kullanım için güvenli ve etkili aşıların geliştirilmesini kolaylaştırmaya yönelik devam eden taahhüdünü yansıtıyor" ifadesini kullandı.

RSV, tüm yaş gruplarında akciğerlerde ve solunum yollarında enfeksiyonlara yol açan bulaşıcı bir virüs olarak biliniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, RSV, ABD'de 65 yaş ve üzeri yetişkinler arasında yaklaşık 60 bin ila 120 bin hastaneye yatış ve 6 bin ila 10 bin ölüme yol açıyor.

Arexvy'nin yaklaşık 12 bin 500 kişinin katıldığı klinik çalışmalarında hastalığa yakalanma riskini yüzde 82,6 azalttığı, hastalığın ağırlaşmasına karşı da yüzde 94,1 etkili olduğu belirtildi.

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