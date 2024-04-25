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        Haberler Dünya ABD: İsrail acilen sivilleri korumak için daha fazlasını yapmalı

        ABD: İsrail acilen sivilleri korumak için daha fazlasını yapmalı

        ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, İsrail'in acilen sivilleri korumak için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 01:53 Güncelleme: 25.04.2024 - 01:53
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        ABD'den İsrail'e "sivilleri koru" çağrısı
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        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de insani yardımı artırmanın hedeflendiği 2720 sayılı kararın uygulanmasına ilişkin gelişmeler ele alındı.

        ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Gazze'de insani durumun "korkunç ötesi" olduğunu belirterek, kuzeyde çocukların açlıktan öldüğünü hatırlattı.

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        Milyonlarca kişinin yerinden edildiğine ve temel ihtiyaçlara erişimin azaldığına dikkati çeken Wood, ABD yönetiminin İsrail'den "somut ve ölçülebilir adım" atmasını istediğini anımsattı.

        "ABD'NİN TUTUMU NET"

        "İsrail acilen sivilleri korumak için daha fazlasını yapmalı." diyen Wood, ABD'nin politikasının bu alanlarda atılan adımlara göre belirleneceğini söyledi.

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        İsrail'in bazı olumlu adımlar attığını ancak bunların hem yetersiz hem de geç kaldığını kaydeden Wood, "ABD'nin tutumu net. İsrail acilen harekete geçmeli ve Gazze'nin kuzeyine daha fazla yol geçişi sağlamalı." dedi.

        Wood, İsrailli yetkililerle yürütülen uyarı sisteminin de başarısız olduğuna işaret ederek, 230 insani yardım çalışanının öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

        Söz konusu ölümlere sebep olanların cezalandırılması gerektiğinin altını çizen Wood, "Biz Refah'a kapsamlı askeri operasyona karşıyız. Sivil toplum için bunun korkunç sonuçları olur. İsrail, uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerine uygun hareket etmek zorundadır. Nokta." ifadelerini kullandı.

        CEZAYİR TEMSİLCİSİ: BİZİM DE SORUMLULUĞUMUZ VAR

        Cezayir’in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise saldırıların 200 gündür sürdüğüne ve hala Gazze halkının temel ihtiyaçlarından bahsedildiğine dikkati çekti.

        Eğitim, barınma ve sağlık hizmetlerinin Gazze halkı için "lükse" dönüştüğünü aktaran Bendjama, insani yardım sağlanması için ateşkesin şart olduğunu ifade etti.

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        Bendjama, uyarı sisteminin güvence sağlamadığını kaydederek, "Gazze'deki korkunç durum insanlığa ihanettir ve uluslararası düzeni test etmektedir. İnsan eliyle oluşturulan faciada bizim de sorumluluğumuz var." dedi.

        RUSYA TEMSİLCİSİ NEBENZİA: İNSANLIK DIŞI

        Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ülkesinin 2720 sayılı karar oylamasında, kararda ateşkes talebinde bulunulmadığı için çekimser oy kullandığını anımsattı.

        İsrail'in saldırılarının ABD desteğiyle devam ettiğini aktaran Nebenzia, bu koşullarda Gazze'ye düzgün bir şekilde insani yardım sağlamanın mümkün olmadığını kaydetti.

        Nebenzia, "BM Güvenlik Konseyi İsrail'in saldırılarına son veremediği için insani yardım çalışanlarından hava saldırılarında canlarını vermelerini istememiz insanlık dışı." diye konuştu.

        BM Güvenlik Konseyi'nin öncellikle ateşkesi sağlaması, daha sonra da denetlemesi gerektiğini aktaran Nebenzia, bunun ardından barış gücünün atanabileceğini kaydetti.

        Nebenzia, tüm sürecin alt üst edildiğini belirterek, "Mevcut durum kabul edilemez." dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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