İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sürüyor: En az 7 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda aralarında bir çocuk ve annesinin de bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nı bombaladı.

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İsrail ordusunun, "Hamid" ailesine ait evi hedef alan saldırısında Amine Hamid ve 12 yaşındaki oğlu Mehdi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentine İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Maan ve el-Mevasi bölgelerini hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı. REKLAM 7 EKİM VE SONRASI Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 262 Filistinli öldürüldü, 77 bin 229 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.