ABD: İsrail'in Gazze'deki saldırıları soykırım değil ABD yönetimi, "soykırım" suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında (UAD) aleyhinde dava açılan İsrail'in Gazze'deki eylemlerini ve saldırılarını "soykırım" olarak görmediğini bildirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde ABD'nin İsrail aleyhine açılan davayla ilgili duruşunu değerlendirdi.

Bir gazetecinin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhinde UAD'de açtığı davaya Türkiye'nin de destek verdiğini hatırlatarak, ABD yönetiminin bundan sonra ne yapacağını sorması üzerine Miller, sürece dahil olmayacaklarını söyledi.

Bunun yanı sıra "soykırım" suçlamasının çok ağır bir insanlık suçu olduğunu ve bu kelimenin kolaylıkla kullanılmaması gerektiğini ifade eden Miller, "ABD ile ilgili olarak da şunu söyleyebilirim ki biz soykırım olarak tanımlanabilecek eylemler görmüyoruz." dedi.

AA'nın haberine göre; Sözcü Miller, Gazze'deki insani krizle ilgili endişelerini dile getirdiklerini, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine net bir şekilde karşı çıktıklarını ve bu konuları bir öncelik olarak gördüklerini de sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Güney Afrika'nın UAD'ye başvurusunun "temelsiz olduğunu ve gerçeklere dayanmadığını" savundu.

İSRAİL'E SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanına (UAD) dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Afrika'nın, "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi" kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanına yaptığı başvurunun memnuniyetle karşılandığını belirtti.

İsrail yönetimi, kendisini Gazze Şeridi'nde Filistinlilere soykırım uygulamakla suçlayan Güney Afrika'ya tepki göstermiş ancak davayı boykot etmeyeceğini duyurmuştu.

Malezya Dışişleri Bakanlığı da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine dava açmasını, hesap verilebilirlik için "somut adım" olarak tanımlamış ve destek vermişti.

UAD'nin dava usulüne göre, davacı ve davalı ülkeler, 15 hakimden oluşan panele birer hakim ekleyebilir. Ayrıca, davalı İsrail, duruşmada 4 avukat tarafından temsil edilebilir ve destekçisi ülkelerin temsilcileri tarafından yazılmış mektupları mahkemeye sunabilir.

UAD, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması yönünde bir emir çıkarabilir.

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