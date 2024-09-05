ABD'li Senatör Graham, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Sinvar'ı öldürmekle tehdit etti

Graham, Amerikan kanalı Fox News'e verdiği röportajda, Cumhuriyetçi Parti olarak 2024 ABD başkanlık seçimlerini kazanmaları durumunda, Hamas'ın yeni siyasi lideri Sinvar'ı "yargılamak yerine öldürmeyi" hedeflediklerini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığının Hamas'ın 6 lideri hakkında iddianame hazırlandığını açıklamasını yorumlayan Graham, "Burada bir suçla mücadele etmiyoruz. Sinvar, (Adalet Bakanı Merrick) Garland tarafından yargılanmayı umursamıyor. Günlerin sayılı dostum. Seni yargılamayacağız, öldüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kesin çıkışlarıyla tanınan Güney Carolina Senatörü Graham, ABD'nin "caydırıcılığını kaybettiğini", Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'ten "kimsenin korkmadığını" ifade ederek, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu politikasından övgüyle bahsetti.

REKLAM Graham, Trump'ın, İranlı General Kasım Süleymani'nin Irak'taki Amerikalıları öldürme planını engellemek için "maksimum ekonomik baskıyla İran'ı kıskaca aldığını ve Süleymani'yi imha ettiğini" kaydetti. Cumhuriyetçi Senatör ayrıca, ABD yönetiminin, Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri hedef alması ve İran'ın bölgeyi tehdit etmesi konusunda da üzerine düşeni yeterince yapmadığını söyledi. ABD'nin Hamas liderleri için iddianame hazırlaması ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda rol oynadıkları gerekçesiyle Hamas'ın 6 liderine 7 farklı suçlamanın yöneltildiği iddianame hazırladığını açıklamıştı.