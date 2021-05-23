Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTenisWTA
ABONE OL

ABD'li tenisçi Coco Gauff, 17 yaşında ikinci kupasını kaldırdı

ABD'li 17 yaşındaki tenisçi Coco Gauff, katıldığı Emilia-Romagna Açık turnuvasının finalinde Çinli Wang Qiang'ı 2-0 yenerek kupaya uzandı

ABD'li tenisçi Coco Gauff, 17 yaşında ikinci kupasını kaldırdı

İtalya'nın Parma kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 48 numarası Qiang ile karşılaşan Gauff, bir saat 14 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

WTA turnuvalarında ikinci zaferini elde eden henüz 17 yaşındaki Gauff, bu galibiyetiyle dünya sıralamasında 30'unculuktan 25'inciliğe yükselerek Fransa Açık grand-slam turnuvasına seribaşı olarak katılmayı garantiledi.

Teklerde ilk kupasını 2019 yılında Linz Açık turnuvasında henüz 15 yaşındayken elde eden Gauff, tek kadınlarda ilk 100'e giren en genç tenisçi rekorunu da elinde bulunduruyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rumen tenisçi Simona Halep, Fransa Açık'tan çekildi
TENİSHalep, Fransa Açık'tan çekildi
Stan Wawrinka Fransa Açık'a katılamayacak
TENİSWawrinka, Fransa Açık'a katılamayacak
Federer, Cenevre Açık Tenis Turnuvası'ndaki ilk maçında elendi
TENİSCenevre'de Federer'e şok
Roma Açık'ta Rafael Nadal 10. kez şampiyon oldu
TENİSRoma'da Nadal 10. kez şampiyon oldu
Ashleigh Barty, sakatlığı nedeniyle İtalya Açık'a erken veda etti
TENİSBarty'den İtalya Açık'a erken veda
Serena Williams, İtalya Açık'a erken veda etti
TENİSSerena , İtalya Açık'a erken veda etti
Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde şampiyon Zverev
TENİSMadrid'de şampiyon Zverev
Naomi Osaka, Madrid Açık'a erken veda etti
TENİSOsaka'dan erken veda
Novak Djokovic, Madrid Açık'a katılmayacak
TENİSDjokovic, Madrid Açık'ta yok
İstanbul'da şampiyon Sorana Cirstea
TENİSİstanbul'da şampiyon Sorana Cirstea