ABD'nin cari açığında sert düşüş

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 42,9 azalışla 251,3 milyar dolara indi.

Bu dönemde 2023'ün son çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye gerileyen cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, açığın 259 milyar dolar olduğu yönündeydi.

ABD'de yılın ilk çeyreği için açıklanan cari açık verisi ise 450,2 milyar dolardan 439,8 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,9 seviyesindeydi.

Cari işlemler açığındaki gerilemede, ABD'nin dış ticaretindeki açığın azalması etkili oldu.