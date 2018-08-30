ABD'nin Suriye'deki yabancı uyruklu DEAŞ'lıları Guantanamo'ya göndereceği iddiası

ABD yönetiminin Suriye'de tutukladığı DEAŞ'ın yabancı uyruklu teröristlerini Irak'taki bir hapishaneye ve Guantanamo'daki gözaltı merkezine göndereceği iddia edildi.

NBC News'e konuşan ABD'li ve Avrupalı kaynaklar, Donald Trump yönetiminin, (PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ana unsuru olduğu) Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye'de tutukladığı yabancı uyruklu DEAŞ'lıları Irak'taki bir hapishaneye ve ABD'nin Küba'nın güneyindeki toprağı Guantanamo'ya göndermeye hazırlandığını söyledi.

AA'nın haberine göre, Irak'a gönderilecek mahkumların Irak yönetimindeki bir hapishanede kalacağı ancak yargılama yetkisinin yine ABD'de olacağı öne sürüldü.

Trump yönetiminin DEAŞ elebaşlarını da ABD'nin 11 Eylül saldırısının ardından açtığı Guantanamo gözaltı merkezine göndereceği belirtildi.

ABD'nin uzun süredir yabancı terörist savaşçılar için bu kişilerin vatandaşı olduğu ülkelerle geri dönüş anlaşması yapmaya çalıştığı ancak Makedonya, Lübnan, Tunus ve Kazakistan dışındaki ülkelerin buna sıcak bakmadığı ifade edildi.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'ın yabancı savaşçıları için oldukça korunaklı bir cezaevi kompleksi kurmuştu. Haseke'deki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, eski bir okulu, özellikle DEAŞ'ın yabancı elebaşlarının hapsedildiği bir tesise dönüştürmüştü.

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