'ABD pazarında büyüyeceğiz'

BloombergHT'ye konuk olan Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, ABD pazarında büyüyeceklerini söyledi. Cironun yaklaşık yüzde 70’inin uluslararası satışlarından geldiğini belirten Doğancıoğlu ''Büyümemizi daha çok artıracağımız yer Amerika pazarı olacak'' dedi.

merika’da resesyonun daha hafif geçeceğini öngören Doğancıoğlu, “Pazardaki talebin de canlılığını ABD pazarında görüyoruz. Orada önemli bir pazar payına eriştik. Kamu ve okul otobüsünü dışarıda bırakacak olursak, kalan sektör içerisinde yüzde 18’lik pazar payına geldik ki tarihsel olarak baktığımızda en iyi dönemlerde dahi yüzde 10 gibiydi. Oradaki varlığımızda giderek artıyor. Hem resesyon endişesinin orada daha az görülüyor olması hem de doların daha kuvvetleniyor bizim için önemli. Büyüyümemizi artıracağımız yer Amerika pazarı olacak” dedi.

Doğancıoğlu, ciroda Euro bazında geçen yılın yüzde 70-80 üzerinde kapatacaklarını aktardı.

Çekya ortakları PPF ile olan işbirliklerine de değinen Doğancıoğlu, “PPF ile hidrojenli araçlarda işbirliği yapıyoruz. Hem Sabancı Holding hem PPF yatırım konusunda hem iştahlı hem de bu konuda hızlı hareket ettiler. Piyasaya güven vererek sermaye artırımı gerçekleştirildi” diye konuştu.

Temsa’nın halka arzı için henüz erken olduğunu da dile getiren Doğancıoğlu, dövizde net pozisyonda olduklarını söyledi.