Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden arasındaki Başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2020 ABD Başkanlık Seçimi tarihi..

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için de oy kullanılacak.

ABD'nin dört yıl başkanlığını yapacak ismin belli olacağı seçimlerde sonuçlar, Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak. Ancak corona virüsü sebebiyle seçimlerde posta yoluyla oy kullanma imkanı da olduğu için seçim sonuçlarının açıklanması uzun süre de alabilir.

ANKETLERDE KİM ÖNDE?

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine 8 gün kala, ulusal çaptaki anketlerde eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın, rakibi mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 7,9 puan önünde görünüyor.

TRUMP VE BİDEN'IN SEÇİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlere 3 gün kalan kritik eyaletlerden Pennsylvania'da 4 miting birden düzenlerken, Demokrat rakibi Joe Biden ise Michigan'da taraftarlarıyla buluştu.

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayımın devam ettiği ABD'de, Başkan Trump yoğun seçim trafiğine devam ediyor.

Seçimlerin en kritik eyaletlerinden Pennsylvania'da 4 farklı kentte seçim mitingini organize eden Trump, ilk olarak Newtown kentinde taraftarlarına seslendi.

Ağırlıklı olarak Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklenen Trump, Biden'ın ekonomi politikalarının milyonlarca kişinin işten çıkarılmasına neden olacağını ileri sürdü.

Kendisinin ekonomi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çok başarılı olduğunu savunan Trump, seçmenlerden ülke yönetimi için kendisine 4 yıl daha şans verilmesini istedi.

Bir sonraki durağında Reading kentinde mitinge katılacak olan Trump, daha sonra da Butler ve Montoursville kentlerindeki seçim mitinglerinde destekçilerine seslenecek.

Trump'ın pazar günkü takviminde de Michigan, Iowa, Kuzey Carolina, Georgia ve Florida eyaletlerinde 5 ayrı seçim mitingi düzenlemesi bekleniyor.

Biden ile Obama Michigan'da ortak program düzenledi

Öte yandan anketlerde Trump'ın önünde gözüken Demokrat aday Joe Biden ise eski ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte bir diğer kritik eyalet olan Michigan'da ortak etkinliğe katıldı.

Pennsylvania'da seçim çalışmalarını sürdürecek olan Biden'ın 3 Kasım'da kendi memleketi olan Delaware'de olacağı açıklandı.