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HaberlerDünyaSon Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye Filistin teşekkürü! - Haberler
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ABD ve İsrail arasında 'Filistin' trafiği

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Doğu Kudüs'te artan gerginliğin azaltılmasının ve bölgedeki halkın korunmasının, öncelikleri olduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, ABD'nin, İsrail'in "kendisini savunması hakkı"na verdiği destek dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e teşekkürlerini sundu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin da, ABD'nin İsrail'e güçlü desteğini göstermek üzere İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile telefonda görüştü.

Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye Filistin teşekkürü! - Haberler
ABD ve İsrail arasında 'Filistin' trafiği
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AA

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Filistin ve İsrail arasında yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail ve Filistin'in yanı sıra Katar, Tunus, Ürdün ve Mısır da dahil 25 üst düzey görüşme gerçekleştirildiğini belirten Psaki, bunların 10'unun dün gerçekleştiğini bildirdi.

Psaki, Biden yönetiminin İsrail'e bir büyükelçi atayıp atamayacağının sorulması üzerine, "Tabii ki İsrail'e gelecek haftalarda nitelikli ve deneyimli bir büyükelçi atayacağız. Bu süreç devam ediyor ve tamamlandığında bu ismi duyuracağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Kudüs'teki Büyükelçiliğinde Kariyer Diplomatı Jonathan Schreier'in, oradaki ekibi yönettiğini ve iyi bir iş çıkardığını belirten Psaki, "Şu anda diplomatik kanallar ile bölgeyle iletişimimiz sürüyor. Bizim bölgedeki hedefimiz gerginliğin azaltılması. Aynı zamanda bölgedeki halkın korunmasını da istiyoruz." diye konuştu.

NETANYAHU: KENDİMİZİ SAVUNMA HAKKIMIZ...

Netanyahu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasında meydana gelen son gerginliklere ilişkin Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Başbakan Netanyahu, Blinken'in görüşme sırasında İsrail'in kendisini savunma hakkının olduğunu hatırlattığını söyledi.

Netanyahu, Blinken'e ABD'nin İsrail'e "kendisini savunması için" verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün, İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Hady Amr'ı, Filistin ve İsraillilerle görüşmek üzere bölgeye gönderdiklerini ve Gazze ile Kudüs'te yaşananlardan derin kaygı duyduklarını bildirmişti.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN İSRAİL'E GÜÇLÜ DESTEK

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Austin'in, İsrailli mevkidaşı Gantz ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Kirby, "Bakan Austin, Bakanlığın, İsrail'in kendini ve halkını savunma konusundaki meşru hakkına verdiği güçlü desteği iletti ve İsrailli sivilleri hedef alan Hamas ve diğer terör gruplarının roket saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kiby, Bakan Austin'in İsrailli mevkidaşına tüm tarafların sükuneti tesis etmek için gerekli adımları atmasının önemini yinelediğini kaydetti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya 7 Mayıs'ta düzenlediği saldırı sonrası patlak veren olaylarda şimdiye kadar 14'ü çocuk, 5'i kadın 61 Filistinli hayatını kaybederken Gazze'ye 150 hava saldırısı gerçekleştirildi, 500 hedef vuruldu.

Gazze'deki Hamas ise saldırılara karşılık vermek için binden fazla roketi İsrail'e fırlattı.

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