ABD'de 3 Hollandalı komando vuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

ABD'ye eğitime giden 3 Hollandalı komando vuruldu

ABD'nin Indiana eyaletinde eğitim için bulunan 3 Hollandalı komando, kaldıkları otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. 3 komando da yaralandı.

ABD'ye eğitime giden 3 Hollandalı komando vuruldu
ABD'de 3 Hollandalı komando vuruldu
0:00 / 0:00
AA

ABD'nin Indiana eyaletinde 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde vurulduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, olay dün gece geç saatlerde, eyaletin eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede meydana geldi.

Emniyet yetkilileri, eğitim için eyalette olduğu belirtilen 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde silahla yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, yaralanan komandoların civardaki hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandolardan birinin ağır yaralı, diğer ikisinin bilincinin yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hindistan'da 100 metrelik binalar böyle yıkıldı!
DÜNYA Hindistan'da 100 metrelik binalar böyle yıkıldı!
Japonya'da suikasta uğrayan eski başbakan Abe'ye 1,8 milyon dolarlık cenaze merasimi bütçesi tartışılıyor
DÜNYA Abe'nin cenaze töreni tartışılıyor
Sokaklar karıştı: Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Fernandez de Kirchner'e destek gösterileri
DÜNYA Arjantin sokakları karıştı
Hollanda'da yoldan çıkan kamyon mangal partisinde bulunanlara çarptı - Öne çıkan haberler
DÜNYA Yoldan çıkan kamyon parti yapanlara çarptı!
Prenses Diana'nın kullandığı otomobil açık artırmada 650 bin sterline satıldı
DÜNYA Prenses Diana'nın kullandığı otomobil satıldı
Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e çıktı
DÜNYA Pakistan'da sel: 1033 kişi öldü!
Asya'da gerilim: ABD savaş gemileri ilk kez Tayvan'dan geçti ve... - Haberler
DÜNYA ABD savaş gemileri Tayvan'dan geçti: Çin teyakkuzda!
Türk F-16'larına Yunan tacizi
DÜNYA Türk F-16'larına Yunan tacizi
Kosova ile Sırbistan gerginliğe yol açan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
DÜNYA Kosova ile Sırbistan giriş-çıkışlar konusunda anlaştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya’daki çatışmalar hakkında açıklama
DÜNYA "Çatışmaları endişeyle takip ediyoruz"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.