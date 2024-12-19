ABD Yüksek Mahkemesi TikTok yasağını erteleme talebini değerlendirecek

Yüksek Mahkeme, TikTok ve ByteDance'in yanı sıra platformda içerik paylaşan bazı kullanıcıların yaptığı acil durdurma talebini hemen kabul etmedi. Bunun yerine, mahkeme bu konuda yapılacak argümanları dinlemek için 10 Ocak tarihini belirledi. TikTok ve ByteDance, yasağın platformun milyonlarca Amerikan kullanıcısının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savundu.

TİKTOK VE BYTEDANCE'İN ARGÜMANLARI

TikTok ve ByteDance, yasayı geçersiz kılmak için Yüksek Mahkemeye başvurdu. Şirketler, yasayı Amerikan kullanıcılarının ifade özgürlüğüne bir tehdit olarak değerlendirdi ve bu durumun TikTok'un yaklaşık üçte birini oluşturan Amerikan kullanıcılarını kaybetmelerine yol açacağını belirtti. Ayrıca, reklamcılar ve içerik üreticilerinin platformdan çekilmesinin ciddi maddi kayıplara yol açabileceği vurgulandı.