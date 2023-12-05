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        Haberler Dünya ABD’de polisin ihbar üzerine gittiği evde patlama

        ABD’de polisin ihbar üzerine gittiği evde patlama

        ABD'nin Virginia eyaletinde polisin ihbar üzerine geldiği evde şiddetli bir patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:46
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        ABD'de polisin gittiği evde patlama
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        Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinin Arlington kentinde polisin arama yapmak için hazırlandığı sırada bir şüphelinin işaret fişeği atması sonucu bir evde şiddetli patlama meydana geldi.

        Patlama sonrası olay yerindeki memurlar hafif yaralandı.

        Arlington İlçe Emniyet Müdürlüğü Xte yaptığı açıklamada, "Memurlar konutta arama emrini uygulamaya çalışırken, şüpheli evin içinden birkaç el ateş etti" dedi.

        Patlamanın N. Burlington Caddesinin 800. bloğunda meydana geldiği belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Patlama
        #dünya
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