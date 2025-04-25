ABD’li yetkili, Suriye yönetimiyle normalleşme için ön koşullarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey Orta Doğu sorumlusu Lenderking, ABD-Arap İlişkileri Ulusal Konseyince (NCUSAR) düzenlenen seminerde, ABD'nin yaptırımların hafifletilmesi için taleplerini açıkladı.

Yaptırımların sürdüğünü ancak "Şam'daki geçici yönetimin değişim göstermesi durumunda" esneklik sağlanabileceğini kaydeden Lenderking, "Güven inşa edebileceğimiz bir fırsat arıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bunlar bir gecede düzeltilebilecek şeyler değil." diyen Lenderking, ABD'nin bu kişilerle etkileşime geçme ve onları anlama konusunda istekli olduğunu söyledi.

İran ve Hizbullah vurgusu

Tim Lenderking, gazeteci Austin Tice dahil Suriye'deki hapishanelerde gözaltına alınan ya da kaybolan ABD vatandaşları hakkında güvenilir bilgiler sağlanmasının, ABD'nin temel beklentileri arasında olduğuna işaret etti.

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19 Ocak'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Tice'ın ailesinin kabul etmesinden "memnuniyet duyduklarını" aktaran Lenderking, kayıp ABD'lilerin "kaderlerinin açıklığa kavuşturulması" gerektiğini vurguladı.

Lenderking, İran ve Hizbullah'ın Suriye topraklarında "yeniden yer edinmesini engelleme" konusunda "istekli ve kararlı" olduklarının altını çizerek ABD'nin bu konuda garantiler istediğini belirtti.