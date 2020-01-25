Sezon başında göreve geldiği Beşiktaş'taki görevine dün akşam son verilen Abdullah Avcı, futbolculara veda etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "2019-20 sezonun başından beri Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten ve Yönetim Kurulumuzun dün aldığı kararla görevi sona eren teknik direktör Abdullah Avcı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği futbolcularımızla vedalaştı" ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş, Göztepe maçına teknik ve performans uzmanı Gökhan Keskin ve antrenör Şenol Fidan yönetiminde çıkacak.
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