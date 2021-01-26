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Abdullah Avcı: Enerjimizi yükseltecek kupayı kaldırmak istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın Medipol Başakşehir ile yapacakları TFF Süper Kupa maçında kupaya uzanarak son 12 haftadaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Abdullah Avcı: Enerjimizi yükseltecek kupayı kaldırmak istiyoruz

Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un yarın yapacağı TFF Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kaptanı Alexandru Epureanu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve kaptanı Uğurcan Çakır katıldı.

Medipol Başakşehir'de uzun süre görev yaptığını hatırlatan Avcı, bordo-mavili takımda da göreve gelmesinin ardından iyi bir çıkış yakaladıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun seneler çalıştığım harika bir kulüp. Kurumsal ve oyun hafızası olan, oyuncu zenginliğine sahip bir takım. Geçen sezon da Okan hocayla beraber şampiyonluğu yakaladılar. Başakşehir ile karşılıklı birbirimize katkı sağladık ama bugün itibarıyla rakip olduk. Şahane bir kulüple, iyi bir futbol takımıyla bir maç oynayacağız. Trabzonspor da ülke tarihinin en önemli kulüplerinden biri. Şampiyonluğu İstanbul'un dışına çıkardılar. Hem şampiyonluklar kazanmış hem de Türk futboluna oyuncular kazandırmış bir şehir. Eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 5'i üst üste olmak üzere toplamda 7 kere kazandık. Süper Kupa adına geçince de 1 kere aldık. Yani toplamda 8 kere bu kupayı kazandık. Son 12 haftadır yaptığımız çıkışımızı, adım adım gelişen oyunumuzu bir kupa alarak devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz bu kupayı yarın 9. kez almak. Gelişen oyunumuz ile sonraki sonuçlara yardımcı olacak ve enerjimizi yükseltecek kupayı kaldırmak istiyoruz."

"KUPAYA VE DİĞER ŞEYLERE ÇOK BAKMIYORUM"

Abdullah Avcı, kulüp teknik direktörlüğü kariyerindeki ilk kupasına yakın olduğunun söylenmesi üzerine, "Kupaya veya diğer şeylere çok bakmıyorum." dedi.

Hedefinin hep oyunu ve oyuncuyu geliştirmek olduğunu anlatan Avcı, "Antrenörlük veya futbolculuk, her anı doğru yaşamakla alakalı. Kupaya veya diğer şeylere çok bakmıyorum. İşimi her zaman doğru yapmaya, kendimi geliştirmeye, bulunduğum kuruma sahip çıkıp oyuncuyu ve oyunu geliştirmeye çalışan bir teknik adamım. Bir maçla ya da yeni geldiğim bir yerde, 'Kariyerinde kupa aldı.' diye adlandırılmayı istemiyorum. Uzun vadede neler yapıldığına bakılması lazım. Her maç aynı heyecanı yaşıyoruz. Tabii ki kupa almak, tarihte yer almak önemli. Trabzonspor'un duvarına baktığımda sevinçleri, oyuncuları ve teknik adamları çok net görebiliyoruz. Oyun ve oyuncuyu geliştirmek, kupa kazanmak ya da sonuçlandırmak tabii ki bizi mutlu eder." diye konuştu.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluk yarışında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in yer aldığının hatırlatılması üzerine Avcı, "Bu maçı geçen senenin rövanşı olarak görmüyorum. İki ayaklı bir maç oynanmıyor. Yeni bir hedef var. Yarın Süper Kupa'yı almak istiyoruz. Başakşehir'in 7-8 eksiği de olsa, çok geniş ve kaliteli bir oyuncu havuzuna sahipler. Alternatifleri fazla. Hocanın beklentilerinin olduğu oyuncular muhakkak vardır ama ben daha dar havuzun içinde gidiyorum. Onu genişletmeye çalışıyoruz. Kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Her müsabaka zordur. Biz de en iyi şekilde hazırlanarak çözmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İRFAN CAN YORUMU: BEN DE TALİP OLABİLİR MİYİM?

Avcı, şaka yaparak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu iddia edilen Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci'ye talip olduğunu söyledi.

İrfan Can'ın sakat olduğunu yeni öğrendiğini belirten Abdullah Avcı, "İrfan'ın sakat olduğunu bilmiyordum. Transferde adı geçiyor. Yarın oynamayacaksa ben de talip olabilir miyim? Benim de emeğim var çocukta. Ben de talip olabilirim. Ancak bu işin esprisi. Çok değerli oyuncu." şeklinde konuştu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çok anısının olduğunu aktaran bordo-mavili takımın teknik direktörü, "Okan hoca burada oynadı. Son senesini beraber geçirdik. Başakşehir yoğun bir Şampiyonlar Ligi sürecinden çıktı. Kimsenin sakatlanmadığı güzel bir final olması en büyük dileğimiz. Güzel anılarımızın olduğu bir stat. Yarın umarım finale yakışan bir müsabaka olur." diyerek sözlerini tamamladı.

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