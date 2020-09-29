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Abid Tanımı:

Abid kelimesini anlamı; ibadet, itaat, kulluk ve hizmet eden kişi olarak tanımlanır. İslam dinine göre abid sözü bir çok güzel ameller ile meşgul olan ve kendini bu amel ve ibadetler adayarak yaşayan kişi demektir. Namaz, oruç, zekat, tövbe, takva, sabır, hac, zikir ve cihad gibi bir çok güzel amel vardır.

Abid Örnek Anlatımı:

Abid, Allah’a (c.c) tam bir itikat ile ibadet eden ve Allah’ın (cc)emir ve yasaklarına ihlaslı bir şekilde yerine getiren olarak ifade edilir. Bununla birlikte abid olan bir kişi, Allah’ın (c.c) sevmediği ve yasakladığı her şeyden uzak durmaktadır. Zina yapma, içki içme, birini öldürme, kumar oynama, kul hakkına girme, hırsızlık ve zulüm yapma gibi dinimize uygun olmayan haram davranışları yapmaktan imtina ile uzak duran kişidir.

Abid Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: