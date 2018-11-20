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Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla güzellik sırrını açıklayan Abigail O'Neill, "Tabii ki genlerimin de bunda etkisi var ama yıllardır takip ettiğim güzellik rutinimi sadece 12 dakikalık mucize duşa bağlıyorum. Bunu her gün ya da haftada en az bir kez denemeye çalışıyorum. Sadece 12 dakikamı alıyor. Temel rutinim, üç dakika sıcak, 30 saniye soğuk su ile duş almak. Ve bunu üç kez tekrarlamak. Nerede olursam olayım en soğuk ülkede bile olsam bunu yapıyorum. Su sıcaklığı ne kadar soğuk olursa olsun bu benim rutinimin bir parçası. Neredeyse 30 yıldır yapıyorum ve genç görünmeme kuşkusuz katkısı var. İşte en iyi ipucum" ifadelerini kullandı.