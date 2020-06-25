ABS nedir? ABS nasıl çalışır gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

ABS ne demektir?

ABS sistemi motorlu araçlarda sürücünün sağlığı için hayati önem taşıyan bir sistem topluluğudur. Arabanızla ilerlediğinizde önünüze çıkan başka bir araba veya insan veya cisim karşısında aniden frene basmak zorunda kalabilirsiniz İşte bu anda ABS devreye girer. Bu sistemin tam olarak nasıl çalıştığını ve araçlarda ne gibi işlemler uyguladığını araştırdık.

Frenin pedalına ani bir şekilde bastığınızda ABS sistemine sahip olmayan araçların tekerlekleri direksiyona bağlantıyı keser ve ani bir şekilde kitlenir. Kitlenme sonucunda aracınızın manevra kabiliyeti sıfıra düşer. Ani frenden sonra aracını kaymaya başlar ve önümüzdeki engele doğru sürüklenmeye devam edersiniz ve sonuçta kazadan kurtulamazsınız. ABS sistemine sahip olan araçlarda aniden oluşan durumlarında tekerlekler durur. Sürücü koltuğunda oturan kişi sürüklenirken direksiyonu hafif bir şekilde çevirerek bir şekilde kazadan kolayca kurtulabilir.

ABS’nin kelime anlamı kilitleme önleyici fren sistemi demektir. Genel olarak otomobiller için kullanılırlar fakat fren sistemi olan her araçta da kullanılan bir teknolojik bir sistemdir.

ABS nasıl çalışır?

ABS fren ayağımız basılıyken tekerleklerin direksiyonda bağlantısını koparmayan bir sistem topluluğudur. Tekerlekleri kısa bir şekilde basarak ve komut göndererek tekerlekleri hemen durdurur ve kısa bir süre sonra yine yolladığı komutla tekrar harekete geçer. Oluşan sistemde art arda hızlı bir şekilde tekrarlanır. Onun gerçekleşmesinin amacı yüksek hızdaki araba aynı şekilde durduğunda olduğu yerde kalamaz. İleriye aniden kaymaya devam edebilir. Bu sırada aracın içindeki insanlar ön camdan bile dışarıya çıkabilir. Fakat ABS sistemi olan bir otomobil de ilk başta tekerlekleri durdurarak arabayı yavaşlatarak buna engel olur.

Kaymayı engellemek ve insanların camdan dışarı çıkmasını korumak için ve hemen sonrasında aracın tekrar gitmesine izin verir. Bu işlemler gerçekleşirken zaman de mesafe arasındaki dilim saniyeler kadar kısadır. 1 veya 2 saniyede yaklaşık 14 kez üst üste tekrarlanabilir. Bu işlemler birbiri ardına yapıldığında araç iyice yavaşlar ve kayma tehlikesinden kurtulur daha sonra yolcuların araçtan fırlama riski neredeyse imkânsızdır. ABS sistemi bilgisayarların kontrolü eşliğinde çalışır, bu yüzden sürücüye pek gerek kalmayabilir. Sürücü koltuğunda sürücü frene basar ve yoluna devam eder. Gerektiği durumlarda da direksiyonu dikkatli bir şekilde çevirir. Eğer Aracınız ABS ve acemi bir sürücü iseniz ABS Siz araç kullanan yılların tecrübeli şoförlerine göre çok daha sağlam bir şekilde ve konforlu bir şekilde arabanızı kullanabilirsiniz.

Konforun dışında kendinizi koruyarak kazasız bir şekilde araba sürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. ABS’nin çalışma sistemi basınç sınırlaması üzerindedir. Normal şartlarda siz frene bastığınızda ön tekerlekler de çok yüksek kuvvetli bir basınç yüklenir. Bu basınçtan dolayı fren yapan arabaya bir itme gücü uygulanır ve İşte bu arabanın sürüklenmesini neden olan en önemli nedenlerdendir. Daha sonra tekerlekler direksiyondan bağımsız olarak hareket etmeye devam eder. İşte ABS bu gibi tehlikeli durumlarda kazaya engellemektedir. Çok kısa zaman diliminde tekerlekli durdurarak arabanın kaymasını engeller ve arabalı güvenli bir şekilde durdurur.