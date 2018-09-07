Accrington Stanley - Burton Albion maç önü

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Accrington Stanley, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Burton Albion takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Accrington Stanley 9 puanla 8. sırada, Burton Albion 6 puanla 15. sırada bulunuyor. Accrington Stanley son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Burton Albion, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 362. İddaa'da Accrington Stanley kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Burton Albion kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Accrington Stanley son haftadaki Mansfield Town müsabasında 2-1 kazandı.

Burton Albion ise Cambridge United karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Accrington Stanley, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

Burton Albion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Burton Albion, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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