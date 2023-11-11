Gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Engin Polat ve Dilan Polat’ın suç kayıt listesi MASAK raporunda ortaya çıktı.

Engin Polat ve Dilan Polat hakkında araştırma yapan MASAK, hazırladığı 49 sayfalık raporunda, çiftin ceza davaları ve savcılık soruşturmaların olup olmadığı detaylarına da yer verdi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ

Bu soruşturmalar arasında İstanbul ve Ankara’da olmak üzere toplam 3 ayrı ‘tehdit’ olayı, İstanbul Bakırköy’de bir adet “Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok etme, Erişilmez Kılma, Sisteme Veri Yerleştirme vb”, İzmir’de bir adet “Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak” ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Güveni Kötüye Kullanma” konusu görülmüş.

Dilan Polat hakkında 2014 ile 2022 yılları arasında başlatılan tüm bu soruşturmalar takipsizlikle sonuçlanmış