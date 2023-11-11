Mehmet Ayan yazdı: Hatay'ın hakkı!

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İlki bir parça ama ikincisi tam manasıyla GEÇİŞ GOLÜ yedi Galatasaray. Öndeki atletizm RIVAS, LAMKEL, DELE, DADAŞOV dörtlüsü ile hayat bulurken ÖMER FARUK, MASSANGA’nın yarattığı konfor alanını değerlendirerek katkı sundu hızlı oyuna.

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Şampiyonlar Ligi dönüşü için makul bulunan yorgunluğa, Hatay’ın dinamik oyunu, Oliviera’nın iki yönlü oyuna ayak uyduramaması, Kerem’in 10 numara pozisyonunu idareten götürmesi, Torerria’nın geniş alanda yalnız kalması, Icardi’nin 3-4 maçtır var olan antrenmansızlığının iyiden iyiye tebarüzü eklenince yenilgi kaçınılmaz oldu.