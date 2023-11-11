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        Haberler Gündem İstanbul Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu

        Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde binadan düşen parçalar nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı

        İstanbul genelinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Beyoğlu Keçicipiri Mahallesi Gazi Sokak'taki bir ağaç, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yanındaki binanın üzerine doğru devrildi. Küçükçekmece'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından kopan parçalar, bir kişinin yaralanmasına yol açtı. Tuzla ilçesinde sağanak yağışlarla birlikte ilçede bulunan bir lokantanın içine yıldırım düştü. Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde binadan düşen parçalar nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.11.2023 - 22:56 Güncelleme: 11.11.2023 - 23:00
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        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
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        İstanbul genelinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Gece boyunca gökyüzünde çakan şimşekler ortalığı gündüze çevirdi.

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        Beyoğlu Keçicipiri Mahallesi Gazi Sokak'taki bir ağaç, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yanındaki binanın üzerine doğru devrildi.

        Çatıdan kopan parçalar kafasına düştü
        Çatıdan kopan parçalar kafasına düştü

        İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

        Avcılar Firuzköy Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yer alan bir otoparktaki ağaç da şiddetli rüzgardan dolayı park halindeki araçların üzerine devrildi. Bazı araçlarda hasar meydana geldi.

        YAĞMURDAN KAYAN ARAÇ ALT SOKAĞA UÇTU

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Sarıyer Çayırbaşı Caddesinde rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle bir otoparktaki ağaç otomobillerin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi sonucunda buradaki 4 araç hasar gördü ve iletişim hatlarına ait bazı kablolar koptu.

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        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek araçların üzerinden kaldırdı.

        Sarıyer'de yağmurdan kayan araç bir alt sokağa uçtu

        Lokantanın içine yıldırım düştü
        Lokantanın içine yıldırım düştü

        ŞİŞLİ'DE BİNADAN METAL PARÇALAR KOPTU

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Şişli'de akşam saatlerinde etkili olan fırtınada bir inşaatın metal koruma levhaları koptu. Binadan sarkan metal levhaların tehlike oluşturması üzerine Abide-i Hürriyet Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Levhalar itfaiye ekiplerinin çalışması ile indirildi.

        TRAFİK GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde akşam saatlerinde fırtına sebebiyle bir inşaatın metal koruma levhaları koptu. Binadan sarkan metal levhaların hem yayalar hem de yoldan geçen araçlar açısından tehlike oluşturması üzerine olay yerine itfaiye ekibi istendi. Bu sırada cadde güvenlik amacıyla bir süre trafiğe kapatıldı. Binadan sarkan levhalar itfaiye ekiplerinin çalışması ile indirildi. Ekiplerin çalışmasından sonra caddedeki trafik tekrar normal seyrine döndü.

        ANADOLU YAKASINDA DA ETKİLİ OLUYOR

        Anadolu Yakasında da Kartal, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde hafif şiddette yağmur geçişleri, Ümraniye'de ise kuvvetli yağış görülüyor.

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        Yağış nedeniyle D-100 kara yolu Kartal, Maltepe, Bostancı ve Göztepe'nin her iki yönünde trafik akışı yavaşladı.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan ve şemsiyesi olmayan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için buldukları tentelerin altlarına sığındı.

        İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 15.00 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.

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        #Şişli
        #İstanbul fırtına
        #haberler
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