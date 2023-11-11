İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm! İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yanı sıra bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada; "Son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulunuldu. Öte yandan mega kentte, saat 13.40'tan itibaren sağanak başladı. Kente su sağlayan barajların doluluk oranının bu sabah itibariyle yüzde 16.18 olarak ölçüldüğü İstanbul için öğle saatlerinden itibaren lodosla beklenen yağışın gece boyunca sürmesinin beklendiği ifade edilmişti

Yurt genelinde hüküm süren kuraklığın ardından İstanbul'daki barajlar dip seviyesine gelirken, Meteoroloji hafta sonu sağanak beklendiğini duyurdu. İstanbul ve Marmara'ya düşmesi beklenen yağışın, aralıklarla pazartesi ve çarşamba günü de süreceği bildirildi.

AKOM ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ Marmara'da etkili olan lodos, Bursa ve Çanakkale'de birçok deniz seferinin iptal edilmesine neden olurken, İstanbul için AKOM, öğle saatlerine dikkat çekmişti.

"LODOSUN ARDINDAN SAĞANAK" UYARISI AKOM tarafından İstanbul için yapılan fırtına ve sağanak uyarısında, "İstanbul'da, lodos yönlü rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden sonra şiddetini artıracağı, akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle 'kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Beraberinde ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi' yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi. REKLAM

AVRUPA YAKASINDA BAŞLADI Bu açıklamadan saatler sonra İstanbul'un Avrupa yakasında saat: 13.40'dan itibaren etkili olan sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Baraj doluluk oranının bu sabah yüzde 16.18 olarak ölçüldüğü, "turuncu" alarm verilen İstanbul'da sağanağın yarın öğleye kadar etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ: 3 SAATLİK PERİYODA DİKKAT İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada da, "Son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulunuldu.

TURUNCU ALARM NEDİR? Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir. Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak! Haberi Görüntüle