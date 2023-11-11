Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tuzla'da lokantanın içine yıldırım düştü

        Tuzla'da lokantanın içine yıldırım düştü

        İstanbul'un Tuzla ilçesinde sağanak yağışlarla birlikte ilçede bulunan bir lokantanın içine yıldırım düştü. Hamur yoğurma makinesine isabet eden ufak çaplı yıldırım lokantanın içinde paniğe yol açtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 20:49 Güncelleme: 11.11.2023 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lokantanın içine yıldırım düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağışla birlikte Tuzla'da bir lokantanın içine yıldırım düştü. Dükkanın içine yıldırımın düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay bugün saat 16.20'de Tuzla Aydıntepe Mahallesi Harmandalı Sokak'ta bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan ustalar Çetin Dalhançer ve Halit Özdemir müşterilerin siparişlerini yetiştirmek için hamur hazırlarken dükkanın içine yıldırım düştü. Hamur yoğurma makinesine isabet eden ufak çaplı yıldırım, ustalar arasında paniğe neden olurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #tuzla
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3. gol geldi!
        3. gol geldi!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro