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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak! Hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya

        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara ve Ege'nin yanı sıra Zonguldak, Düzce, Muğla ve Eskişehir'de sağanak bekleniyor. Sağanağın; İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın'da çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'nin kuzeyinde fırtınanın hızı 90 km'yi buluyor. Sıcaklıklar batı kesimlerde 3-5 derece azalırken, iç ve kuzey kesimlerde artıyor. Öte yandan Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 6 seferin iptal edildiği bildirildi. İşte son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 07:29 Güncelleme: 11.11.2023 - 07:42
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        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimleri çok bulutlu, Marmara, Ege kıyıları, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların Marmara (Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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        BATIDA SICAKLIK 3-5 DERECE AZALIYOR

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA

        Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        BURSA-İSTANBUL DENİZ OTOBÜSÜ HATTINDA SEFER İPTALLERİ

        AA'da yer alan habere göre Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

        ANKARA: 22, Parçalı bulutlu.

        İSTANBUL: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli şiddetli olması bekleniyor.

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        BURSA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        EDİRNE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

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        A.KARAHİSAR: 22, Parçalı bulutlu.

        DENİZLİ: 26, Parçalı bulutlu.

        MUĞLA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA: 28, Parçalı bulutlu.

        ANTALYA: 24, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

        HATAY: 27, Parçalı bulutlu.

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        ESKİŞEHİR: 22, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

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        KAYSERİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

        KONYA: 22, Parçalı bulutlu.

        BOLU: 21, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

        DÜZCE: 26, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        KASTAMONU: 21, Parçalı bulutlu.

        ZONGULDAK: 22, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        SAMSUN: 26, Parçalı bulutlu.

        TRABZON: 23, Parçalı bulutlu.

        RİZE: 24, Parçalı bulutlu.

        ERZURUM: 15, Parçalı bulutlu.

        KARS: 14, Parçalı bulutlu.

        MALATYA: 20, Parçalı bulutlu.

        VAN: 14, Parçalı bulutlu.

        DİYARBAKIR: 22, Parçalı bulutlu.

        GAZİANTEP: 23, Parçalı bulutlu.

        SİİRT: 22, Parçalı bulutlu.

        ŞANLIURFA: 25, Parçalı bulutlu.

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