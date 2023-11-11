Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimleri çok bulutlu, Marmara, Ege kıyıları, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara (Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA-İSTANBUL DENİZ OTOBÜSÜ HATTINDA SEFER İPTALLERİ

AA'da yer alan habere göre Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 22, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli şiddetli olması bekleniyor.

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BURSA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

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A.KARAHİSAR: 22, Parçalı bulutlu.

DENİZLİ: 26, Parçalı bulutlu.

MUĞLA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 28, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 24, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

HATAY: 27, Parçalı bulutlu.

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ESKİŞEHİR: 22, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

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KAYSERİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA: 22, Parçalı bulutlu.

BOLU: 21, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

DÜZCE: 26, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU: 21, Parçalı bulutlu.

ZONGULDAK: 22, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN: 26, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 23, Parçalı bulutlu.

RİZE: 24, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 15, Parçalı bulutlu.

KARS: 14, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 20, Parçalı bulutlu.

VAN: 14, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 22, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 23, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 22, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 25, Parçalı bulutlu.