Son dakika haberi CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu. Genel Başkan Özgür Özel, Genel Sekreterliğe Selin Sayek Böke'yi getirdi, Parti Sözcüsü ise Deniz Yücel oldu. Yeni dönemde görev yapacak MYK için "gölge kabine" ifadesine yer verildi
CHP Parti Meclisi, 38'inci Olağan Kurultay sonrası ilk kez toplantı. Toplantıda CHP MYK ve CHP YDK belli oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) yeni üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Genel Başkan Özgür Özel, Anıtkabir ziyaretinin ardından yeni PM ile ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Özel başkanlığındaki toplantıda ilk olarak kurultay değerlendirmesi yapıldı.
ÖNCE YDK BELLİ OLDU
CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) belli oldu.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Turan Taşkın Özer YDK Başkanı, Ayça Akbek Şenay YDK Başkan Yardımcısı ve Deniz Çakır YDK Sekreteri oldu.
MYK'DA KRİTİK İSİMLERE GÖREV
CHP'nin ilk Parti Meclisi toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) da belli oldu. Buna göre yeni MYK şu isimlerden oluştu:
Selin Sayek Böke Genel Sekreter
Gökçe Gökçen Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Aylin Nazlıaka Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Taşcıer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gülşah Deniz Atalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
İlhan Uzgel Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Yavuz Yılmaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Sevgi Kılıç Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Özgür Karabat Genel Sayman
Burhanettin Bulut Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yalçın Karatepe Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Murat Bakan İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Koza Yardımcı Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Suat Özçağdaş Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yankı Bağcıoğlu Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Yücel Parti Sözcüsü
Zeliha Aksaz Şahbaz Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Pınar Uzun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gül Çiftçi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Erhan Adem Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan .Yardımcısı
Volkan Demir Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ulaş Karasu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gökan Zeybek Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ensar Aytekin Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı