SON DAKİKA HABERİ: CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde... CHP'nin MYK üyeleri kimler oldu?

SON DAKİKA HABERİ: CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde... CHP'nin MYK üyeleri kimler oldu?

Son dakika haberi CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu. Genel Başkan Özgür Özel, Genel Sekreterliğe Selin Sayek Böke'yi getirdi, Parti Sözcüsü ise Deniz Yücel oldu. Yeni dönemde görev yapacak MYK için "gölge kabine" ifadesine yer verildi

CHP Parti Meclisi, 38'inci Olağan Kurultay sonrası ilk kez toplantı. Toplantıda CHP MYK ve CHP YDK belli oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) yeni üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Genel Başkan Özgür Özel, Anıtkabir ziyaretinin ardından yeni PM ile ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Özel başkanlığındaki toplantıda ilk olarak kurultay değerlendirmesi yapıldı.

ÖNCE YDK BELLİ OLDU CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) belli oldu. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Turan Taşkın Özer YDK Başkanı, Ayça Akbek Şenay YDK Başkan Yardımcısı ve Deniz Çakır YDK Sekreteri oldu. REKLAM

MYK'DA KRİTİK İSİMLERE GÖREV CHP'nin ilk Parti Meclisi toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) da belli oldu. Buna göre yeni MYK şu isimlerden oluştu: Selin Sayek Böke Genel Sekreter Gökçe Gökçen Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat Genel Sayman Burhanettin Bulut Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı REKLAM Yalçın Karatepe Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel Parti Sözcüsü Zeliha Aksaz Şahbaz Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan .Yardımcısı Volkan Demir Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

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