Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
Bursa'da, 16 yaşındaki D.Ç. isimli liseli kızı okul yolunda takip edip elle taciz eden 25 yaşındaki Hüseyin Raci, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. Sorgusunda, "Yolda giderken bir anda gözüm karardı. Kendimi tutamadım" dediği öğrenilen Raci, tutuklanarak cezaevine gönderildi
Bursa'da olay, 1 Kasım´da saat 08.30 sıralarında Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.
GENÇ KIZA ELLE TACİZDE BULUNDU
DHA'da Lise öğrencisi D.Ç., okula giderken, bir kişi kendisini takip etmeye başladı. Güvenlik kameralarının olmadığı noktada D.Ç.'ye yaklaşan şüpheli, elle taciz etti.
ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Genç kızın bağırması üzerine şüpheli kaçtı. Kızın yardım istediği çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.Ç.'nin ifadesinin ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
ÖZEL EKİP KURULDU
Polis ekipleri, eşkalini belirledikleri ancak kimliğini tespit edemedikleri şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu. Polis, şüpheliyi, önceki gün olay yerinin yakınlarında devriye gezerken, güvenlik kamerası görüntülerinden tanıyıp gözaltına aldı.
TACİZ ETTİĞİNİ KABUL ETTİ
Suriye uyruklu olduğu tespit edilen şüpheli Hüseyin Raci emniyetteki sorgusunda suçunu kabul etti. Şüphelinin ifadesinde, "Yolda giderken bir anda gözüm karardı. Ne olduğunu anlayamadım. Kendimi tutamadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.