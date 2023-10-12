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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Açık iş sayısında yüzde 29'luk artış - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Açık iş sayısında yüzde 29'luk artış

        Yılın üçüncü çeyreğinde açık iş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29.3 artarak 272 bin 419'a çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 12:10 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:10
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        Açık iş sayısında yüzde 29'luk artış
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        Türkiye İş Kurumu Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını yayımlandı.

        14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde örneklemde yer alan 1 ve üzeri çalışanı olan 16 bin 778 işletme ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre bu dönemde 272 bin 419 açık iş olduğu görülürken açık iş oranı yüzde 1.6 olarak tespit edildi. Açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine (2022 üçüncü çeyrek 210 bin 419) kıyasla yüzde 29.3 oranında artış gösterdi.

        EN FAZLA AÇIK İŞ OLAN SEKTÖRLER

        Açık iş oranının en yüksek olduğu sektörlerin başında “Bilgi ve İletişim”, “İnşaat” ve “İmalat” sektörleri geliyor. Açık iş oranın en yüksek olduğu mesleklerin başında ise “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)”, “Garson (Servis Elemanı)” ve “Paketleme İşçisi” meslekleri yer alıyor.

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