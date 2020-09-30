Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazinAcun Ilıcalı'dan flaş hamle! Şehrazat'a dava açıyor - Magazin haberleri
ABONE OL

Acun Ilıcalı'dan flaş hamle! Şehrazat'a dava açıyor

Televizyoncu Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren eden söz yazarı, besteci ve şarkıcı Şehrazat'a dava açacağını açıkladı. Ilıcalı, "Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız" dedi

Acun Ilıcalı'dan flaş hamle! Şehrazat'a dava açıyor - Magazin haberleri

Acun Ilıcalı, Geçtiğimiz günlerde özel uçak aldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Çıkan haberlerden sonra Besteci ve söz yazarı Şehrazat ise Acun Ilıcalı'nın telif haklarını ödemediğini iddia etti. Ilıcalı'ya bu haber üzerinden tepki gösterdi. Şehrazat, Ilıcalı'yı 'emek hırsızlığı' ile suçlarken, "Önce telif ücretlerini öde" ifadelerini kullandı. Şehrazat kişisel Twitter hesabından "Haram zıkkım olsun" diye yazdı.

Ilıcalı ise Twitter hesabından, ünlü müzisyene dava açacağını duyurdu. Ilıcalı, "Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız" dedi.

Ilıcalı'nın sözlerinden sonra Şehrazat, "Ortada bir haksız kazanç var ama benimkimi seninki mi onu Aralık'ta göreceğiz. Zaten mahkemeliyiz dört yıldır kamuoyunu yanıltma! Ayrıca bir tek ben değilim birçok besteci ve söz yazarı arkadaşımda seninle mahkemelik bence sus konuşma!" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Güllü değişimiyle şaşırttı - Magazin haberleri
MAGAZİNGüllü değişimiyle şaşırttı
Özge Özpirinçci: Ben beğendim - Magazin haberleri
MAGAZİN"Ben beğendim"
Damla Ersubaşı imaj değiştirdi - Magazin haberleri
MAGAZİNBoşandıktan sonra imaj değiştirdi
SON DAKİKA! Murat Ceylan'a "Emre itaatsizlik" davası - Magazin haberleri
MAGAZİNMurat Ceylan'a "Emre itaatsizlik" davası
Aslı Bekiroğlu: Kafamın içindekileri tırnaklarıma çizdirdim - Magazin haberleri
MAGAZİN'Kafamın içindekileri tırnaklarıma çizdirdim'
Işın Karaca: Para kazanmanın en kolay yolu - Magazin haberleri
MAGAZİN"Para kazanmanın en kolay yolu"
Ece Üner'den Deniz Çakır'a yanıt! - Magazin haberleri
MAGAZİNAlişan'dan sert cevap
Seda Sayan estetik yaptırdığı anları paylaştı - Magazin haberleri
MAGAZİN1990-2020
SON DAKİKA! Ali Sürmeli'den haber var! Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl? - Magazin haberleri
MAGAZİNUsta oyuncunun doktorundan açıklama
Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi - Magazin haberleri
MAGAZİNŞahitten damada "Emin misin?" sorusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X