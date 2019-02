4 | 38

"ENİŞTE NE DEMEK?"

Subaşı kızı Melisa ile çıktığı kayak tatilinden fotoğraflarını paylaşmıştı. DJ sevgilisi Guido Senia, Subaşı'nın fotoğrafına, "Oh oh oh" yorumunu yapmıştı. Kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni alan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmamıştı. Subaşı'nın fotoğrafına ve sevgilisinin yanıtına binlerce yorum yapılmıştı. Senia, gelen "enişte" yorumlarına, "Sizi seviyorum çocuklar ama enişte ne demek?" yanıtını vermişti.