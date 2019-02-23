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"BEN MUTLUYUM, O DA MUTLU OLSUN İSTERİM"

Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile birlikte olduğunun iddiaları hatırlatılması üzerine ise Subaşı, "Sosyal medyada öyle şeyler var gördüm. Ben hayatımdan mutluyum. O da mutlu olsun isterim tabii ki" ifadelerini kullandı.