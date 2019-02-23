Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi

Giriş: 23.02.2019 - 14:39 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Birlikte tatile çıkan ikili, aynı yatakta poz verdi

  • 1Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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    Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

  • 2Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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    YATAK POZU

    Şeyma Subaşı-Guido Senia çifti, birlikte tatile gitti. İkili, aynı yatakta poz vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çiftin yatak pozlarını aynı saatte paylaşmaları dikkatlerden kaçmadı.

  • 3Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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    AYAKKABI DETAYI

    Öte yandan, Subaşı'nın videosunda gözüken ayakkabıların Guido Senia'ya ait olduğu ortaya çıktı. Guido Senia, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bu paylaşımı yapmıştı.

  • 4Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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    "ENİŞTE NE DEMEK?"

    Subaşı kızı Melisa ile çıktığı kayak tatilinden fotoğraflarını paylaşmıştı. DJ sevgilisi Guido Senia, Subaşı'nın fotoğrafına, "Oh oh oh" yorumunu yapmıştı. Kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni alan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmamıştı. Subaşı'nın fotoğrafına ve sevgilisinin yanıtına binlerce yorum yapılmıştı. Senia, gelen "enişte" yorumlarına, "Sizi seviyorum çocuklar ama enişte ne demek?" yanıtını vermişti.

  • 5Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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    Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta sevgilisi Guido Senia'nın yanına İtalya'ya gitmişti. Tatillerine sessiz sedasız devam eden ikilinin, aynı evde kaldıkları sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı.

  • 6Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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    "HER ŞEYİ KADERE BIRAKALIM"

    Subaşı ile aşk yaşadığı öne sürülen Fransız DJ Guido Senia, "İlişkiniz var mı?" sorusuna, "Her şeyi kadere bırakalım” diyerek yanıt vermişti.

  • 7Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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    Geçtiğimiz günlerde Ilıcalı'nın adı Itır Esen ile aşk dedikodularına karışırken, Subaşı sevgilisiyle uzaklara kaçmıştı. Aşıkların yeni rotası Phuket olmuştu. Subaşı ile Guido Senia'nın yan yana olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. 

  • 8Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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    "VİCDANINI RAHATLATMAYA ÇALIŞAN ANNE"

    Subaşı kızı Melisa ile yaptığı görüntülü konuşmasını Instagram hesabından "Anneler-babalar arada iş-tatil için gider, gelir öyle Melisa. (Tatile gittiği için vicdanını rahatlatmaya çalışan anne)" notuyla yayınlamıştı.

  • 9Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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    "ŞU AN MUTLUYUM"

    Fransız Dj Guido Senia sorular üzerine Şeyma Subaşı muhabirlerin aşk haberlerini sorması üzerine gülümseyerek, "Ben şu an mutluyum, başka bir şey söyleyemem" demişti.

  • 10Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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    "BEN MUTLUYUM, O DA MUTLU OLSUN İSTERİM"

    Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile birlikte olduğunun iddiaları hatırlatılması üzerine ise Subaşı, "Sosyal medyada öyle şeyler var gördüm. Ben hayatımdan mutluyum. O da mutlu olsun isterim tabii ki" ifadelerini kullandı.

  • 11Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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  • 12Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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  • 13Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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  • 14Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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  • 15Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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  • 16Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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  • 17Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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  • 18Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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  • 19Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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  • 20Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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  • 21Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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  • 22Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
    22|38
  • 23Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
    23|38
  • 24Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
    24|38
  • 25Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
    25|38
  • 26Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
    26|38
  • 27Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
    27|38
  • 28Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
    28|38
  • 29Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
    29|38
  • 30Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
    30|38
  • 31Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
    31|38
  • 32Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
    32|38
  • 33Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
    33|38
  • 34Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
    34|38
  • 35Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
    35|38
  • 36Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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  • 37Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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  • 38Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi - Magazin haberleri
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