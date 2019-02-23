Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
YATAK POZU
Şeyma Subaşı-Guido Senia çifti, birlikte tatile gitti. İkili, aynı yatakta poz vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çiftin yatak pozlarını aynı saatte paylaşmaları dikkatlerden kaçmadı.
AYAKKABI DETAYI
Öte yandan, Subaşı'nın videosunda gözüken ayakkabıların Guido Senia'ya ait olduğu ortaya çıktı. Guido Senia, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bu paylaşımı yapmıştı.
"ENİŞTE NE DEMEK?"
Subaşı kızı Melisa ile çıktığı kayak tatilinden fotoğraflarını paylaşmıştı. DJ sevgilisi Guido Senia, Subaşı'nın fotoğrafına, "Oh oh oh" yorumunu yapmıştı. Kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni alan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmamıştı. Subaşı'nın fotoğrafına ve sevgilisinin yanıtına binlerce yorum yapılmıştı. Senia, gelen "enişte" yorumlarına, "Sizi seviyorum çocuklar ama enişte ne demek?" yanıtını vermişti.
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta sevgilisi Guido Senia'nın yanına İtalya'ya gitmişti. Tatillerine sessiz sedasız devam eden ikilinin, aynı evde kaldıkları sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı.
"HER ŞEYİ KADERE BIRAKALIM"
Subaşı ile aşk yaşadığı öne sürülen Fransız DJ Guido Senia, "İlişkiniz var mı?" sorusuna, "Her şeyi kadere bırakalım” diyerek yanıt vermişti.
Geçtiğimiz günlerde Ilıcalı'nın adı Itır Esen ile aşk dedikodularına karışırken, Subaşı sevgilisiyle uzaklara kaçmıştı. Aşıkların yeni rotası Phuket olmuştu. Subaşı ile Guido Senia'nın yan yana olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
"VİCDANINI RAHATLATMAYA ÇALIŞAN ANNE"
Subaşı kızı Melisa ile yaptığı görüntülü konuşmasını Instagram hesabından "Anneler-babalar arada iş-tatil için gider, gelir öyle Melisa. (Tatile gittiği için vicdanını rahatlatmaya çalışan anne)" notuyla yayınlamıştı.
"ŞU AN MUTLUYUM"
Fransız Dj Guido Senia sorular üzerine Şeyma Subaşı muhabirlerin aşk haberlerini sorması üzerine gülümseyerek, "Ben şu an mutluyum, başka bir şey söyleyemem" demişti.
"BEN MUTLUYUM, O DA MUTLU OLSUN İSTERİM"
Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile birlikte olduğunun iddiaları hatırlatılması üzerine ise Subaşı, "Sosyal medyada öyle şeyler var gördüm. Ben hayatımdan mutluyum. O da mutlu olsun isterim tabii ki" ifadelerini kullandı.
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