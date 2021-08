Ada Masalı dizisinin son bölümünde; öpüşmelerinin ardından Poyraz Haziran’ın duygularından emin olur ancak Haziran bunu konuşmayı reddeder. Bunun üzerine genç adam “Bundan sonra başka bir Poyraz görmeye hazır ol” der.

ADA MASALI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Ada Masalı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacak.

ADA MASALI 7. SON BÖLÜM

Haziran eski aksi, az konuşan Poyraz’ı görmeyi beklerken tam tersi bir manzara çıkar karşısına. Üstüne otele gelen genç bir kadın müşteri Poyraz’a ilgi gösterir. Haziran çıldıracak gibi olur! Poyraz’ı delice kıskanırken sırrının yükü altında ezilmektedir. Bu sırada Alper, Biricik’ten duyduklarını Poyraz’a söylemekte kararlıdır, ancak Biricik Alper’e mani olmak için elinden geleni yapar.

Selma ve Zeynep’in küslüklerinin asıl sebebi büyük bir kız kardeş kavgasıyla patlar ve bütün Ada çalkalanır. Ama Ada halkını asıl sarsacak bomba, Poyraz’ın arazilerini satın almaya çalışan şirketin perde arkasında Hakan’ın olduğunun anlaşılmasıdır. Poyraz can dostu zannettiği kişinin ihanetini öğrendiğinde öfkesine hakim olamaz. Haziran artık her şeyi göze alıp aşık olduğu adama tüm gerçeği itiraf etmeye karar verir, ancak İdil’in ortalığı karıştırmasıyla her şey alt üst olur…