Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı içerisinde gerçekleştirmesi planlanan 15 bin personel alımı, kamu sektöründe görev almak isteyen binlerce adayın gündemindeki yerini koruyor. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi beklenen personellere ilişkin detaylar henüz netlik kazanmazken, gözler Bakanlık tarafından yayımlanacak resmi ilana çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte merak edilen tüm bilgiler…
Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılında gerçekleştirecek 15 bin kişilik istihdam planına dair araştırmalar hız kazandı. Bakanlık tarafından yayımlanacak resmi ilanla birlikte hangi kadrolarda alım yapılacağı, kontenjanların nasıl dağıtılacağı ve adaylarda aranacak şartlar netlik kazanacak. Başvuru tarihleri, KPSS kriterleri, eğitim düzeyi ve diğer özel koşullar da ilan kapsamında duyurulacak. Özellikle infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve destek personeli kadrolarına yönelik beklentiler öne çıkarken, binlerce aday sürecin başlamasını bekliyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin son gelişmeler...
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMINDA SON DURUM
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı için planlanan 15 bin personel alımına yönelik süreçle ilgili resmi ilan henüz yayımlanmış değil. Başvuru şartları ve ilan takviminin netleşmesiyle birlikte sürece ilişkin ayrıntıların kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Mevcut bilgilere göre başvuruların Haziran ayında yapılacağı öngörülüyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadro sayılarının bir kısmını paylaştı. Buna göre,
Zabıt Kâtibi: 5.259 kişi
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi
Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi
Mübaşir: 1.041 kişi
İcra Kâtibi: 900 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi
Psikolog: 410 kişi
Teknisyen: 322 kişi
Büro Personeli: 316 kişi
Hemşire: 286 kişi
Sosyal Çalışmacı: 90 kişi
Bu ana kadroların dışında kalan yaklaşık 1.000 kişilik kontenjan ise teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve diğer yardımcı idari sınıflardaki 44 farklı unvan arasında paylaştırılacak.
PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru yapacak adayların 2024 KPSS’den geçerli puan almış olması gerekiyor. Başvurular, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için e-Devlet üzerinden, diğer pozisyonlar için ise Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı aracılığıyla online olarak alınacak.
Adaylarda Türk vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bulunmama ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alma şartları aranacak. Toplam 44 farklı unvanda personel alımı yapılacak olup, detaylı şartlar yayımlanacak kılavuzla netleşecek.