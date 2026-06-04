Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılında gerçekleştirecek 15 bin kişilik istihdam planına dair araştırmalar hız kazandı. Bakanlık tarafından yayımlanacak resmi ilanla birlikte hangi kadrolarda alım yapılacağı, kontenjanların nasıl dağıtılacağı ve adaylarda aranacak şartlar netlik kazanacak. Başvuru tarihleri, KPSS kriterleri, eğitim düzeyi ve diğer özel koşullar da ilan kapsamında duyurulacak. Özellikle infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve destek personeli kadrolarına yönelik beklentiler öne çıkarken, binlerce aday sürecin başlamasını bekliyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin son gelişmeler...