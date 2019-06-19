Başrollerini İlyas Salman ve Şener Şen'in paylaştığı 'Çiçek Abbas' filminde, 4 lastiğin çalındığı meşhur sahnenin benzeri, Adana'da ikinci kez yaşandı.

AA'nın haberine göre Adana'da park halindeki otomobilin lastikleri jantlarla birlikte çalındı. Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde ikamet eden Muhammet Türe, sabah işe gitmek için evinden çıktığında park halindeki 01 L 4696 plakalı otomobilini 4 lastiğinin çalınmış ve kriko üzerine bırakılmış halde buldu.

Türe'nin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları araştırmada aracın lastiklerinin yanı sıra bagaj kısmındaki ses sisteminin de çalındığını tespit etti. Güvenlik sistemleri üzerine iş yapan bir firmada çalışan Türe, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilini 1.5 ay önce aldığını belirtti. Otomobilini saat 20.00'de park ettiğini anlatan Türe, "İşe gitmek için sabah evden çıktığımda araç bu şekildeydi. 12 bin 500 liraya borca almıştım. Borcunu ödüyordum ama işte arabanın jantları lastikleri gitti" ifadesini kullandı.

AYNI İLÇEDE 3 AY ÖNCE DE ÇALINDI

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden 'Çiçek Abbas' filminin meşhur sahnelerinden biri olan minibüsün 4 lastiğinin çalınmasının benzeri daha önce Adana'da 16 Nisan'da yaşandı. Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak çalışan Uğur Köreken (40),bir hafta önce annesinin de yardımıyla ikinci el satın aldığı 35 AN 289 plakalı aracını Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki evinin yakınına park etti.

Sabah komşularının arayıp otomobilinin dört lastiğinin de jantlarıyla çalındığını haber vermesi üzerine olay yerine gelen Köreken, şaşkınlık yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, briket üzerinde duran araçta parmak izi incelemesi yaptı. Uğur Köreken, yeni lastik ve jant alacak parasının olmadığını, çalınanlar bulununcaya kadar aracına binemeyeceğini belirterek, bu durumun kendisine "Çiçek Abbas" filminde yer alan benzer sahneyi hatırlattığını söyledi.