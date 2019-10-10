Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Levent Eriş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Eriş'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." denildi.

Levent Eriş yönetiminde Adanaspor, ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve mağlubiyetle 6 puan toplayabilmişti.

Turuncu-beyazlı kulüp, Levent Eriş'in yerine kulübü 2016'da Süper Lig'e çıkaran eski hocası Engin İpekoğlu ile anlaşmaya vardı.