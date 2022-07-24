Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Adana'da örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıkan zanlılara tutuklama kararı: "biz değiliz" dedikleri öğrenildi!
ABONE OL

Adana'da örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıkıp "biz değiliz" diyen 3 zanlı tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı. Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafı çıkan 2 şüphelinin, "biz değiliz" dediği öğrenildi. Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.

Son dakika: Adana'da örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıkan zanlılara tutuklama kararı:
Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıktı
0:00 / 0:00
İHA

Adana’da terör örgütü PKK/KCK/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı. Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafı çıkan 2 şüphelinin, "biz değiliz" dediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, 6 sene önce Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye giriş yapan ve şu anda çeşitli işlerde çalışan İ.H. (45), H.A. (34), S.A. (26) ve H.E.F.’nin (22) Suriye’de PKK/KCK/YPG adına faaliyet gösterdiklerini tespit etti.

22 Temmuz’da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonla 4 zanlı gözaltına alındı. H.E.F. ve S.A.’nın örgüt içerisinde çekilmiş silahlı fotoğrafları ortaya çıkarken, zanlıların fotoğraftaki kişilerin kendileri olmadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan 4 zanlıdan İ.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A., H.A. ve H.E.F. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Otomobil uçuruma yuvarlandı
GÜNDEM Uçuruma yuvarlanan araçta can verdi
MİT'ten operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
GÜNDEM MİT'ten operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde ...
Başvurular başladı! 2022 TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir? 24 ilde 2+1 ve 3+1 ucuz konut fiyatlarında TOKİ müjdesi! TOKİ son başvuru tarihi!
GÜNDEM TOKİ başvuruları başladı!
Develi'de çarpışmanın etkisiyle otomobil bahçeye girdi: 4 yaralı
GÜNDEM Çarpışmanın etkisiyle otomobil bahçeye girdi
Son dakika: İzmir Ödemiş’te ev görünümlü cephanelik: 3 gözaltı kararı!
GÜNDEM Ev görünümlü cephanelik: 3 gözaltı
YANIYORUZ! Son dakika hava durumu: 3 bölgede sağanak, 4 bölgede rüzgar uyarısı!
GÜNDEM 3 bölgede sağanak, 4 bölgede rüzgar uyarısı!
Tarım işçi servisine çarptı! Can pazarı yaşandı
GÜNDEM Tarım işçi servisine çarptı! Can pazarı yaşandı
Edirne ve Kırklareli’den 542 kaçak Afgan, ülkelerine gönderildi
GÜNDEM 542 kaçak Afgan, ülkelerine gönderildi
Tekirdağ'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya müdahaleye giden bekçi yaralandı
GÜNDEM Silahlı kavgaya müdahaleye giden bekçi yaralandı
HÜS Hemolitik Üremik Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? HÜS hastalığı nasıl bulaşır ve tedavisi nasıl yapılır?
GÜNDEM Hemolitik Üremik Sendromu hakkında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.