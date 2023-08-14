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        Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor Adana Demirspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU - Çaykur Rizespor Haberleri

        Adana Demirspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Adana Demirspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

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        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 00:17
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        Adana Demirspor son nefeste!
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        Trendyol Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçı 2-1 önde tamamladı.

        12. dakikada Belhanda'dan aldığı pasla ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın vuruşunda, savunmadan seken topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.

        19. dakikada orta sahadan Belhanda'nın attığı topa hareketlenen Yusuf Sarı'dan önce araya giren savunma, topu, ceza sahası dışına çıkan kaleci Gökhan Akkan'a kazandırarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

        23. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta topu önünde bulan Olawoyin'in bekletmeden uzak mesafeden vuruşunda, top yan direğe çarpıp dışarı çıktı.

        27. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ kanattan Svensson'un ortasında topa hakim olan Belhanda, ceza sahası içinde önce Cherif Ndiaye ile paslaştı. Aldığı pasta topu kontrol eden Belhanda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        31. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest atışta ceza sahasında savunmanın havalandırdığı topa yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'den oyun alanına döndü.

        36. dakikada Emirhan Topçu'nun pasında sol kanattan ceza alanına giren Benhur Keser'in vuruşunda, top dışarı çıktı.

        42. dakikada Belhanda ile paslaşarak sağ kanattan ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın yerden ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        49. dakikada Rodrigues'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan son anda sağına uzanıp direğin dibinden topu kornere çeldi.

        54. dakikada Mithat Pala'nın ceza yayının dışından sert şutunda, top üstten dışarı çıktı.

        56. dakikada savunmanın hatasında topu alan Belhanda'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        70. dakikada sağ tarafta kale sahası çaprazına kadar inen Yusuf Sarı'nın yerden ortasında Cherif Ndiaye'den önce araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

        85. dakikada hızla ceza alanına girip kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Akintola'nın vuruşunda, Gökhan topa hakim oldu.

        87. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Alberk Koç'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Emirhan Topçu'nun yükselttiği topa arka direkte yükselen Mary'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

        90+1. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Kullanılan taç atışı sonrası oluşan karambolde topu göğsünde yumuşatan Yusuf Erdoğan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesi sonucu gol kararını verdi: 2-1.

        Karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazandı.

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