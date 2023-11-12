Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Zeminle ilgili sorunlarımız var - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Zeminle ilgili sorunlarımız var

        Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe maçının ardından, "Hakem genel olarak iyiydi. Maçın gidişatını değiştirecek bir şey olmadı. Ancak zeminle ilgili sorunlarımız var. Adana'ya diğer takımlar için 10-15 bin kişilik yeni bir stadyum lazım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 22:38 Güncelleme: 12.11.2023 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Zeminle ilgili sorunlarımız var"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Y. Adana Demirspor evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Y. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Maç her yönüyle güzeldi. Maçın kaderini değiştirecek pozisyonlar olmadı. Hakem de güzel maçı yönetti. Şov yapacaksak futbolda gol atılması lazım. Bol gollü beraberlik olsa daha güzel olurdu. Futbolseverlere güzel bir maç izlettik. Her anlamda güzel bir maçtı” diye konuştu.

        “MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK BİR OLAY OLMADI”

        Maçın bazı anlarda gerildiğini anlatan Sancak, “Her tarafa müdahale etmeye çalıştım. Hakem genel olarak iyiydi. Maçın gidişatını değiştirecek bir şey olmadı. Fenerbahçeli yöneticiler de aynı kararda” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "ADANA'YA YENİ STAT ŞART"

        Adana’ya yeni bir stadyum yapılması gerektiğini de vurgulayan Murat Sancak, daha sonra şunları söyledi:

        “Zemin ile alakalı da burada 2 takım oynuyor. Maalesef cuma günü akşam Adanaspor oynadı. Bir de öyle değerli ayaklar geliyor ki ciddi bir sakatlık olursa sahanın 1-2 yıllık maliyetine bedel oluyor. Spor Bakanlığına ilettik. Biran önce çözüm bulunması lazım. Adana’ya 15 bin kişilik ikinci bir stat yapılması lazım. Tek stat kaldırmıyor. Sakatlıklara da sebep verir. Buraya en az 10-15 bin kişilik stat yapılması lazım.”

        Ayrıca Murat Sancak sıralamadaki yerlerini korudukları içinde mutlu olduklarını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul’da dehşet! 4 ölü 1 yaralı
        İstanbul’da dehşet! 4 ölü 1 yaralı
        Duraklama dönemi!
        Duraklama dönemi!
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        "Sonbahar kışa dönüyor"
        "Sonbahar kışa dönüyor"
        3 puan Muleka'dan!
        3 puan Muleka'dan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Maganda damat arkadaşını vurdu!
        Maganda damat arkadaşını vurdu!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        Kimlik nakli!
        Kimlik nakli!
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi