Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını beIN Trio ekibi masaya yatırdı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışma yaratan kararlarını hakemler yorumladı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    Adana Demirspor - Fenerbahçe arasında oynanan 22. hafta mücadelesi 1-1'lik skorla noktalanırken Ali Palabıyık'ın kararları gündeme oturdu. Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yayınlanan beIN Trio programında Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'ı değerlendirdi. İşte tartışmaları kararların yorumları... 
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    DAKİKA 14: EL İLE OYNAMA VAR MI?

    "Mert Hakan Yandaş'ın golünde elle oynama var mı?"

    Bülent Yıldırım: Golle sonuçlanan bir atak fazının içerisinde bilerek elle oynama var ise golün iptali gerekir. Bilerek elle oynama söz konusu mu, hayır. Eğer eline geldiyse iki şey var; 'Kazara elle oynama' ise bir gol olursa iptali gerekir.

    Deniz Çoban: Top eline kazara değse bile gol iptal edilir. Mert Hakan'ın koluna değiyor mu, eline temas ediyorsa direkt gol oluyor mu? 3. temasında gol oluyor Mert Hakan'ın.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    "HAKEM NİYE İZLEMEDİ?"

    Bülent Yıldırım: Oyuncu kazara elle oynasa bile topla birkaç kez oynamış olsa, ele değse bile gol geçerli olmalı. Hemen akabinde oluyor. Kazara elle oynamadan sonra 3-4 temasta bulunuyor. Ancak, Elle oynama tartışmalı.

    Deniz Çoban: Hakem niye izlemedi denebilir, VAR'ın kararıyla neden iptal etti.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    "SOMUT KANIT VAR MI?"

    Bülent Yıldırım: Elle oynama var ise VAR'ın tespitiyle iptal olabiliyor. Mert Hakan, topa kafayla vurduktan sonra elle bir temas söz konusu değil. Top eli pas geçiyor. Benim hissiyatım top yerden sektikten sonra hemen ele bir temas söz konusu değil. Yere değdikten sonra hissiyatım top yerden sekerken parmaklarıyla temasın olduğu yönünde.

    Bülent Yıldırım: VAR hakemi olarak görev yapmış biri olarak VAR açısından sorun şu; ben bunu ispat edebiliyor muyum? Elimde açı var mı? Elle oynama tespitini arıyorum. Ben sahadan gelen birisi olarak ele temasın mümkün olmuş olabileceğini ifade edeyim. Ortada somut bir kanıt var mı? Orada soru işareti var. Başka maçlarda da oldu bu. Ancak VAR tekniği açısından ben bunu ispat edemem. Tüm açılardan izledim, elle oynamayı ispat edemedim. Eğer varsa VAR odasında böyle bir tespit bunu kamuoyu ile paylaşsınlar. Herkes aydınlansın, herkes rahatlasın. Eğer kanıt yoksa VAR sürece dahil olmamalı. Yanlış karar.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    Deniz Çoban: Mert Hakan Yandaş'ın elinin fiziken yukarıya doğru bükülmesi mümkün değil. Ben burada bir ele temas görüyorum. VAR açısından burada bir sorun olmadığını düşünüyorum. Düşerken değil düştükten sonra ele temas görüyorum. Doğru karar.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    DAKİKA 23: BATSHUAYI'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

    "Michy Batshuayi'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Bir yoklama atıyor. Rakibiyle bedensel bir temas, çok iyi niyet görmüyorum. Batshuayi burada kendini kolay bırakıyor. Hakemin derhal müdahale etmesi gerekirdi. Üst düzey deneyimi olan bir hakemden beklenen diğerlerine de VAR olduğunu, bu şekilde doğru mesajları vermek için doğru bir fırsattı. Burada bir penaltı yok. Hakemin maçı okuması anlamında zafiyet burada başlamış.

    Deniz Çoban: Buna net penaltı diyemem. Batshuayi çok kolay kendini yere bırakıyor ama burayı etkili geçemedi. Ali Palabıyık 'ben buradayım' diyemedi.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    DAKİKA 25: PENALTI VAR MI?

    "Michy Batshuayi'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Net bir penaltı, Badou Ndiaye'ye de sarı kart gerekirdi.

    Deniz Çoban: Tartışmasız bir net penaltı.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    DAKİKA 30: PENALTI VAR MI?

    "VAR incelemesi ile verilen penaltı kararı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Net bir penaltı ama buna sarı karta gerek yok.

    Deniz Çoban: Net bir penaltı ama sarı kart gereksiz.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    DAKİKA 40: ALTAY'IN POZİSYONU...

    "Altay'ın topu eliyle aldığı noktada bir problem var mı?"

    Bülent Yıldırım: Kanıtlar önemlidir futbolda. Benim gördüğüm, ceza sahası dışında tutmuyor topu. Altay, topu ceza alanı içinde tutuyor. Onyekuru topa uzanmak istiyor, sonra Altay alınca ayağını çekiyor. Kartı gerektiren bir ihlal yok.

    Deniz Çoban: Bence de bir sorun yok.

     
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    DAKİKA 42: BELHANDA'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

    "Belhanda penaltı bekledi. Haklı mı?"

    Bülent Yıldırım: Penaltı istiyor aslında Belhanda, topa değil Ferdi'nin önüne ayağını uzatıyor Belhanda. Futbol içinde bir temas. Belhanda bir şansını denemiş. Topu Belhanda'ya yakın olsa da, defans vurmuş olsa bir penaltı olur. Sağ ayağı uzatıp temas alıyor. Devam kararı doğru.

    Deniz Çoban: Benim için de devam kararı doğru.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    DAKİKA 45+2 PENALTI VAR MI?

    "Batshuayi'nin penaltı beklediği pozisyon doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Batshuayi kendini kolay bırakıyor. Devam kararını doğru buluyorum.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    DAKİKA 45+3: PENALTI VAR MI?

    "Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Valencia bir feyk attı. Akintola topa hamle yapıyor. Valencia kendini kolay bırakıyor. Devam kararı doğru.

    Deniz Çoban: Bence de devam kararı doğru.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    DAKİKA 45+8, BADOU NDIAYE'NİN POZİSYONU

    "Badou Ndiaye'nin İrfan Can'a müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Badou Ndiaye, İrfan Can'ın ayağına basıyor. Yine sarı kartlık hamle bu. Badou ikinci sarı kartını görmeliydi en az.

    Deniz Çoban: Ayağa basıyor. Badou ikinci kez sarı kart görmeliydi.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    DAKİKA 69 SAMET AKAYDIN'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

    "Samet Akaydın'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?"

    Deniz Çoban: Belhanda topa yükseliyor. İki oyuncu birden yerde kalıyor.

    Bülent Yıldırım: Rossi'ye yapılan futbol sınırlarını taşıyor. Rossi'yi iki eliyle tutuyor, Rossi topa gidemiyor. Bunu görse hakem zaten bu da penaltı. Belhanda nasıl yükseliyor, ayağının orada ne işi var, dizin orada ne işi var. Belhanda'nın dizi adamın omzuna düşüyor, dirseği Samet'e geliyor, üstüne düşüyor. Bu bir ihlal, bu bir penaltı.

     
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    Deniz Çoban: Benim açımdan da bu net bir penaltı. Belhanda madem böyle sıçradın, topa vur. Fenerbahçeli oyuncu kambura da yatmıyor. Samet, olabildiğince dik ve hedefinde top var. Belhanda diziyle rakibine vuruyor. Samet bükülüyor. Belhanda topla oynamıyor.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    DAKİKA 86 PENALTI KARARI DOĞRU MU?

    "Adana Demirspor'un penaltı kararı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Altay diyor ki, 'Ben bir şey yapmadım' diyor. İtirazı uzattığı için sarı kart görüyor. Biraz önce Samet'e yapılanın aynısı. Böyle bir giriş yok. Böyle risk alıyorsan topa vuracaksın. Svensson topla oynadıktan sonra müdahale var. Çok net bir penaltı.

    Deniz Çoban: Adana Demirspor'un iki penaltı kararı da doğru. Fenerbahçe lehine de bu dakikaya kadar 2 penaltı verilmeliydi.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    DAKİKA 90+11 ZAJC'IN POZİSYONUNDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

    "Fenerbahçe hücumunda Miha Zajc'a faul var mı? Devam kararı doğru mu?"

    Deniz Çoban: Net bir faul ama hakem devam diyor. Fenerbahçe'nin son hücum şansıydı.

    Bülent Yıldırım: Tartışılacak bir şey yok burada. Miha Zajc, çalımı atıyor. Akintola vuruyor. Net faul.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    JORGE JESUS'UN KIRMIZI KARTI

    "Jorge Jesus'a gösterilen kırmızı kart doğru mu?"

    Deniz Çoban: Ben öyle tercüme ediyorum, beki yanlıştır ama 'Ben oradan görüyorum, sen sahadan göremiyorsun' diyor beden diliyle. Çatışmacı şekilde beden diliyle gelince kırmızı kart çıkar, doğrudur.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarını hakemler yorumladı: Mert Hakan'ın golünde el var mı? - Fenerbahçe haberleri

    Bülent Yıldırım: Ne konuşulduğunu bilmiyorum. Futbol duygu yoğun bir oyundur. İtiraz etmek için maç bitiminde sahaya giriyorsan, kırmızı kart çıkar. Kural kitabı böyle der. Kırmızı kart kararı doğrudur.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.