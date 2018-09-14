Adana Demirspor - Hatayspor sahaya çıkıyor

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Adana Demirspor ile Hatayspor, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Adana Demirspor 7 puanla 5. sırada, Hatayspor 4 puanla 12. sırada bulunuyor. Adana Demirspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Hatayspor, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 494 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Adana Demirspor kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Hatayspor sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Adana Demirspor son hafta oynanan Hatayspor maçında 4-1 kazandı.

Hatayspor ise Adana Demirspor maçında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Adana Demirspor, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Hatayspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hatayspor, 0 gol atarken 1 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ