Trabzonspor-Konyaspor maçı CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.

STAT: Papara Park

HAKEM: Cihan Aydın

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Larsen, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

KONYASPOR: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Yasir, Soner, Uğurcan, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

Sezona kötü bir başlangıç yapan Konyaspor'un ise 11 maç sonunda 10 puanı bulunuyor. Ligde 16. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, yeni hocası Hakan Keleş yönetiminde güçlü rakibini devirerek 7 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek Kadıköy'de 26 yıl sonra lig maçı kazanan bordo-mavililer, 12. haftaya 19 puanla 4. sırada girdi. Abdullah Avcı'nın ekibi, Konyaspor'u da yenerek yükselişini sürdürmek istiyor.

Trabzon'da oynanan 22 karşılaşmanın 14'ünden Trabzonspor galip ayrıldı. 6 karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona ererken, 2 mücadele de berabere bitti.

Trabzonspor ile Konyaspor yarın yapacakları maçla birlikte 45. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan 44 maçta ev sahibi Trabzonspor 21 kez kazanırken, Konyaspor'un ise 11 maçta yüzü güldü. 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 69 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 52 gol buldu. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, Konya'da oynanan maçı ise ev sahibi 2-1 kazanmıştı.

AVCI, 16 YILDIR KONYASPOR'A YENİLMİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında görev yaptığı son 21 lig maçında rakibi Konyaspor'a yenilmedi. Tecrübeli teknik adam 1 Ekim 2007'de Başakşehir'in başında bulunduğu dönemde rakibine 3-2 mağlup olurken, söz konusu dönemden sonra oynanan 21 lig maçında 12 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.

EVİNDE 4'TE 4 YAPMAYI HEDEFLİYOR

Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, sahasında son 3 maçını kazınmıştı. Bir önceki teknik direktör Bjelica döneminde Antalyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Avcı'nın gelişi sonrası ise Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.