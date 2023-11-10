Trabzonspor-Konyaspor maçı CANLI YAYIN
Trabzonspor-Konyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, haftaya 19 puan ve averajla 4. sırada girdi. 10 puanlı Konyaspor ise 16. sırada yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.
STAT: Papara Park
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Larsen, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu
KONYASPOR: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Yasir, Soner, Uğurcan, Muric, Cicaldau, Moreno, CikalleshiMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek Kadıköy'de 26 yıl sonra lig maçı kazanan bordo-mavililer, 12. haftaya 19 puanla 4. sırada girdi. Abdullah Avcı'nın ekibi, Konyaspor'u da yenerek yükselişini sürdürmek istiyor.
Sezona kötü bir başlangıç yapan Konyaspor'un ise 11 maç sonunda 10 puanı bulunuyor. Ligde 16. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, yeni hocası Hakan Keleş yönetiminde güçlü rakibini devirerek 7 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.
45. RANDEVU
Trabzonspor ile Konyaspor yarın yapacakları maçla birlikte 45. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan 44 maçta ev sahibi Trabzonspor 21 kez kazanırken, Konyaspor'un ise 11 maçta yüzü güldü. 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 69 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 52 gol buldu. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, Konya'da oynanan maçı ise ev sahibi 2-1 kazanmıştı.
Trabzon'da oynanan 22 karşılaşmanın 14'ünden Trabzonspor galip ayrıldı. 6 karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona ererken, 2 mücadele de berabere bitti.
AVCI, 16 YILDIR KONYASPOR'A YENİLMİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında görev yaptığı son 21 lig maçında rakibi Konyaspor'a yenilmedi. Tecrübeli teknik adam 1 Ekim 2007'de Başakşehir'in başında bulunduğu dönemde rakibine 3-2 mağlup olurken, söz konusu dönemden sonra oynanan 21 lig maçında 12 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.
EVİNDE 4'TE 4 YAPMAYI HEDEFLİYOR
Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, sahasında son 3 maçını kazınmıştı. Bir önceki teknik direktör Bjelica döneminde Antalyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Avcı'nın gelişi sonrası ise Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.