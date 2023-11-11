Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da 17 yaşındaki bir çocuk yüksek sesle müzik dinlediği için bir kişiyi öldürdü

        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 17 yaşındaki B.Ü. isimli genç, aracında yüksek sesle müzik dinlediğini öne sürdüğü 4 çocuk babası, 34 yaşındaki Fatih Haymana´yı çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan B.Ü., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'da olay, dün akşam saatlerinde Hızırtepe Yeni Camii önünde meydana geldi. B.Ü. (17), aynı mahallede oturan Fatih Haymana´yı (34) aracında çalan müziğin sesini kısması için uyarınca tartışma çıktı.

        BIÇAKLA SALDIRDI

        Hayatını kaybeden Fatih Haymana, 4 çocuk babasıydı.
        Hayatını kaybeden Fatih Haymana, 4 çocuk babasıydı.

        DHA'da yer alan habere göre tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ü., bıçakla Haymana´ya saldırdı.

        ÜÇ YERİNDEN BIÇAKLADI

        Fatih Haymana, 34 yaşındaydı.
        Fatih Haymana, 34 yaşındaydı.

        Üç yerinden bıçaklanan Fatih Haymana, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        4 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

        Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan 4 çocuk babası Haymana, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KATİL GENÇ YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan B.Ü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        İSKİ korkulan veriyi açıkladı! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ korkulan veriyi açıkladı! İşte baraj doluluk oranı!
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Bayram amcanın katili borçlusu çıktı!
        Bayram amcanın katili borçlusu çıktı!
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım
        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım