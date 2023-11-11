Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 17 yaşındaki B.Ü. isimli genç, aracında yüksek sesle müzik dinlediğini öne sürdüğü 4 çocuk babası, 34 yaşındaki Fatih Haymana´yı çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan B.Ü., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı
Sakarya'da olay, dün akşam saatlerinde Hızırtepe Yeni Camii önünde meydana geldi. B.Ü. (17), aynı mahallede oturan Fatih Haymana´yı (34) aracında çalan müziğin sesini kısması için uyarınca tartışma çıktı.
BIÇAKLA SALDIRDIHayatını kaybeden Fatih Haymana, 4 çocuk babasıydı.
DHA'da yer alan habere göre tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ü., bıçakla Haymana´ya saldırdı.
ÜÇ YERİNDEN BIÇAKLADIFatih Haymana, 34 yaşındaydı.
Üç yerinden bıçaklanan Fatih Haymana, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan 4 çocuk babası Haymana, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KATİL GENÇ YAKALANDI
Olayın ardından kaçan B.Ü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.