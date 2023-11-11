Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü

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"Bunların hepsinin hikayelerini hatırlıyorum, o anları yaşıyorum. Diktiğim zaman ne kadar su taşımışım, ne gibi bakımlar yapmışım, bana nasıl cevap vermişler, eğri olanı nasıl düzeltmişim bunları hatırlıyorum. Çam ağaçlarının tohumları altlarına veya yakınlarına saçılıyor, oralarda yeni fidanlar oluşuyor yani bunların torunları burada büyüyor onları gözlemliyorum. Bu bana büyük mutluluk veriyor. Onların arasında yaşamak beni gerçekten mutlu ediyor."