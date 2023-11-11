İzlanda'da yanardağ patlaması endişesiyle OHAL ilan edildi İzlandalı yetkililer, dün yaptıkları açıklamada ülkenin güneybatı Reykjanes yarımadasını sarsan ve bölgede volkanik patlama olasılığının arttığına işaret eden bir dizi güçlü depremin ardından olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.

BBC’nin haberine göre, acil durum ilan eden yetkililer ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı aldı.

İzlanda Meteoroloji Ofisinden (IMO) yapılan açıklamada, son haftalarda çevresinde binlerce sarsıntı yaşanan Fagradalsfjall Yanardağı'nın patlamasından endişe edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yakın bir tehlike söz konusu değil, tahliye kararı, Grindavik sakinlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik önleyici bir tedbirdir." ifadesi kullanıldı.

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı kasabaya giden tüm yollar, trafiğin giriş ve çıkışını sağlamak için acil durumlar dışında kapatıldı.

Ekim sonundan bu yana İzlanda'nın güneybatısında 20 binden fazla sarsıntı yaşandığı kaydedildi.

Bölge 2021, 2022 ve 2023'teki patlamalara kadar 8 yüzyıl boyunca hareketsiz kalmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.