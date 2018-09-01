Adana Demirspor - İstanbulspor sahaya çıkıyor

Adana Demirspor ve İstanbulspor, 02 Eylül 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Adana Demirspor 6 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken İstanbulspor 4 puanda ve 10. sırada. Adana Demirspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. İstanbulspor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 751 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Adana Demirspor kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.30, İstanbulspor sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Adana Demirspor son haftadaki Giresunspor müsabasında 0-2 kazandı.

İstanbulspor ise Ankaragücü maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Adana Demirspor, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

İstanbulspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. İstanbulspor, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ