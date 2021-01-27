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Adana Demirspor'da olaylı gece! Başkan Murat Sancak görevi bırakıyor...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ömer Şişmanoğlu transferine gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından görevi bırakacağını açıkladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sancak, "Çok sevmeme, saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil. Kulübü aldığım gibi devredeceğim" ifadelerini kullandı. Lacivert-beyazlıların eski teknik direktörü Ümit Özat da göndermeli bir paylaşım yaptı!

Adana Demirspor'da olaylı gece! Başkan Murat Sancak görevi bırakıyor... Ömer Şişmanoğlu transferi sonrası...

Süper Lig'e yükselmek isteyen Adana Demirspor'da sular durulmuyor! TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bursaspor'a 2-1 kaybeden Mavi Şimşekler'de başkan Murat Sancak, tecrübeli oyuncu Mehmet Akyüz'e kulüp bulması için izin verdiklerini açıklamış ve “Ha bu arada gözünüz aydın, Mehmet Akyüz affını istedi. Kulüp bulması için izin verdim bilginize” ifadelerini kullanmıştı. Taraftar ile yönetim arasındaki ipler gerilmişti.

Adana Demirspor'un Ömer Şişmanoğlu'nu transfer etmesi ise gerilimi tırmandırdı. Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada Ömer Şişmanoğlu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı duyurulmuştu. BB Erzurumspor'dayken şampiyonluk kutlamasında video paylaşan ve Adana Demirspor aleyhine tezahürat yapan Ömer Şişmanoğlu'nun transfer edilmemesini isteyen taraftarlar, yönetime tepki gösterdi. Daha sonra bu transferi iptal ettiğini açıklayan Murat Sancak, ardından da görevi bırakma kararı aldı.

Sancak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları. 'Ben yönetilmem, yönetirim' demiştim. Çok sevmeme, saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil. Kulübü aldığım gibi devredeceğim. Söz verdiğim gibi her yıl yapmam gereken bağışları da yapacağım. Hakkınızı helal edin. Ben ediyorum. Allah'a emanet olun, sonu kupa. Yarın başkan vekili atayacağım, kongreye götürecek. Buradan Adanalı iş adamlarına sesleniyorum; Adana Demirspor'a sahip çıkın. Yetkiyi devredeceğim kişi, yeni yönetim oluşana kadar kararlıkla yönetecektir."

ÜMİT ÖZAT KARPUZ KESTİ!

Adana Demirspor'daki görevinden 14. haftada ayrılan teknik direktör Ümit Özat da bu gelişmelerin ardından göndermeli bir paylaşım yaptı. Tecrübeli teknik direktör sosyal medya hesabından karpuz keseceğini açıkladığı bir video paylaştı.

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