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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade! | Son dakika haberleri

        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!

        Adana'da, dükkanındaki sayımda 3 kilogram bileziğin kaybolduğunu fark eden kuyumcu G.Ö.'nün ihbarıyla inceleme yapan polis, altınları iş yeri çalışanı 38 yaşındaki Anıl Y.'nin çaldığını tespit etti. Vitrine yerleştirme bahanesiyle bilezikleri çalıp tutuklanan zanlı ifadesinde, "Şeytana uydum, pişmanım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 08:48 Güncelleme: 18.02.2025 - 08:48
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        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
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        Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki kuyumcu G.Ö., 11 Şubat'ta, iş yerindeki sayımda yaklaşık 3 kilogram bileziğin kaybolduğunu fark edip, durumu polise bildirdi.

        ŞÜPHELİ ÇALIŞANI ÇIKTI

        DHA'daki habere göre iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kuyumcu dükkanında çalışan Anıl Y. (38) olduğunu tespit etti.

        HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

        İncelemede Anıl Y.'nin, farklı tarihlerde, düzenlemek ve fotoğraflarını çekmek için tezgaha getirdiği bilezikleri, vitrine yerleştiriyormuş gibi yapıp, cebine koyarak çaldığı belirlendi. Şüphelinin hırsızlık anları, iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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        ALTINLARI BOZDURUP PARAYI HARCAMIŞ

        Bu tespitlerle harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi Seyhan ilçesindeki evine yapılan baskında gözaltına aldı. Evdeki aramada altınlar bulunamadı. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, çaldığı altınları bozdurup parayı harcadığını belirterek, "Bir anlık şeytana uydum, pişmanım" dedi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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